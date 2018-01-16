Роскачество провело масштабную проверку марок кефира

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Исследование кефира, проводимое Роскачеством, выявило, что из 36 самых популярных брендов, у 19 есть различные недостатки, а еще 10 производителей наоборот превышают требования ГОСТа.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин Перейти в фотобанк Семь блюд российской кухни, о которых вы могли не знать Лабораторные испытания по 35 показателям качества и безопасности прошли 36 федеральных и региональных торговых марок кефира. Произведены они, по большей части, в РФ – в Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Рязанской, Саратовской и Томской областях, Кабардино-Балкарии, Башкирии, Краснодарском и Ставропольском крае, а также в Москве. Кроме того, в исследование был включен кефир трех торговых марок из Белоруссии.

Лучше лучшего

По результатам лабораторных испытаний высококачественной продукцией, не только соответствующей обязательным требованиям законодательства, но и превышающей действующие ГОСТы, признаны кефиры десяти торговых марок: "36 копеек", "Авида", "Агрокомплекс", "Домик в деревне", "Нежеголь", "Останкинское 1955", "Простоквашино", "Рузский", "Томмолоко" и Parmalat.

"Данные товары содержат большее количество полезных молочнокислых бактерий по сравнению с другими исследованными товарами, имеют повышенное содержание белка и не имеют следов антибиотиков, поэтому могут претендовать на государственный Знак качества", — говорится в отчете.

Кроме того, качественной продукцией признан кефир "Вкуснотеево", "Деревенское молочко", "Дмитровский молочный завод", "Кубанская буренка", "Чабан", Goodness Farm и Zorka.

По результатам исследований в кефире не обнаружено опасных количеств радионуклидов, тяжелых металлов и хлорорганических пестицидов. Не выявили исследования и ядовитого токсина плесневых грибов (афлатоксина М1), бактерий золотистого стафилококка и патогенных микроорганимов.

Крахмал, бактерии и другие

Исследование выявило разного рода недостатки у 19 брендов.

Так, превышение количества бактерий все же обнаружено в кефире шести торговых марок: "Буденновскмолпродукт", "Давлеканово", "Молочные продукты из Дубровки", "Молочный комбинат "Ставропольский" и "Солнышко Кубани" — кишечная палочка, в кефире "Околица" — плесень.

Кроме того, иногда производители добавляют в кефир и еще один ингредиент, удешевляющий производство — крахмал, хотя и в небольших количествах — до 2%. Крахмал найден в кефире "Буденновскмолпродукт", "Давлеканово", "Деревенское молочко", "Добрая буренка" и "Народный".

По словам исполнительного директора "Союзмолока" Артема Белова, слова которого приводятся в отчете, кефир — это продукт, который не требует большого количества молока и почти никогда не подделывается, что подтвердило исследование Роскачества.

"Действительно, страх потребителей о повсеместной фальсификации не подтвердился – растительные жиры найдены только в четырех случаях из 36 под торговыми марками "Буденновскмолпродукт", "Молочные продукты из Дубровки", "Народный" и "Пятигорский", — отмечается в сообщении Роскачества.

Жир в порядке, дрожжей не хватает

Как объяснила заведующая лабораторией технохимического контроля ВНИМИ Елена Юрова, слова которой также приведены в исследовании, этот кефир нельзя назвать ни кефиром, ни кефирным продуктом. "Кефир от кефирного продукта отличается только применяемой закваской. Поэтому наличие растительных жиров в продукте говорит о его фальсификации", — говорит Юрова.

А вот с жирностью проверенного кефира проблем не обнаружено – фактический показатель во всех 36 образцах соответствовал заявленному.

Важнейшим вектором исследования стало изучение полезных свойств кефира – то есть непосредственно количества молочнокислых бактерий, кефирных дрожжей и содержание белка.

По словам Юровой, содержание дрожжей и молочнокислых бактерий в кефирной закваске составляет определенную пропорцию, и если она меняется, то меняются и свойства самого продукта.

Как показало исследование Роскачества, в кефире под торговыми марками "Большая кружка", "Добрая буренка", "Коровка из Кореновки", "Милава", "Молочный родник", "Пятигорский", "Савушкин продукт", "Свежее завтра" и "Шекснинский маслозавод" к концу срока годности оказалось меньшее количество дрожжей, нежели положено по нормативным документам. При этом, важно отметить, что данная ситуация не всегда связана с огрехами производства – данный показатель напрямую зависит от условий хранения на всей товаропроводящей цепи. Согласно заключению эксперта, такой кефир в конце его срока годности лучше не покупать – это будет уже совсем другой продукт.

Кроме того, эксперты выяснили, что в продуктах под торговыми марками "Молочные продукты из Дубровки", "Молочные узоры" и "Снежок" содержание белка понижено и не соответствует ГОСТу, хотя эти товары были изготовлены по стандарту. Для полноценного анализа молочной составляющей кефира эксперты оценили массовую долю СОМО (сухой обезжиренный молочный остаток). Чем выше этот показатель, тем выше качество продукта.

В свою очередь, низкий показатель СОМО может указывать либо на то, что для производства кефира использовалось некачественное молоко, либо на то, что часть продукта была заменена какими-то добавками (например, крахмалом). Низкие показатели СОМО эксперты зафиксировали в кефире "Буденновскмолпродукт", "Добрая буренка", "Из села Удоево", "Молочные узоры" и "Народный".

В ходе исследования кефира вновь встал вопрос антибиотиков – одной из самых обсуждаемых в мире проблем в пищевой промышленности. Приятно отметить, что ни в одном товаре эксперты Роскачества не выявили превышений, однако, в 9 случаях из 36 все же обнаружены следы препаратов тетрациклиновой группы. Данный факт не является нарушением законодательства, однако, такие товары не смогут получить государственный Знак качества.

АНО "Российская система качества" (Роскачество) учреждено распоряжением правительства РФ в 2015 году в целях независимого исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов и выдачи лучшим товарам российского "Знака качества".