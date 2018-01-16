В Госдуму внесли законопроект о запрете возврата нереализованных продуктов

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму РФ законопроект о запрете возврата торговыми сетями нереализованной продукции поставщикам, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Сегодня в Государственную Думу внесен законопроект, который касается запрета возврата нереализованной продукции. Он защищает и экономические интересы производителей и граждан РФ, и потребительские интересы, защищает жизнь и безопасность наших граждан", — сказала Яровая на пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня".

"Данный законопроект мы внесли от группы депутатов Государственной Думы, которые входят в мониторинговую группу "Честная цена", и членов Совета Федерации", — добавила вице-спикер.

Она обратила внимание на ущерб, который несет практика возврата нереализованной продукции. По ее словам, потери в хлебопекарной промышленности составляют 3 миллиона тонн высококачественной пшеницы и ржи ежегодно.

"Прямые убытки производителя приводят либо к разорению, сокращению производства и рабочих мест, либо к снижению качества и уменьшению ассортимента и объёма производства, повышению цены. А, значит, это прямой ущерб и покупателю, его финансовым интересам и спросу. Поэтому запрет на возврат — это сохранение перспективы качественного производства по доступной цене и наиболее приемлемое и выгодное удовлетворение интересов покупателя", — пояснила политик.

По словам Яровой, возврат нереализованной продукции автоматически взвинчивает цены, когда торговая сеть ставит производителя на грань выживания. "Новая культура делового оборота как партнёрства честного договора и честной цены — в этом смысл правовой защиты государства на равноправный договор. Об этом наш законопроект. Он даст отечественным производителям новые возможности для развития производства, расширения ассортимента, повышения качества продукции и защитит права покупателей, то есть всех граждан России", — подчеркнула Яровая.