АСИ начало сбор заявок на конкурс "Лучшие практики наставничества"

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) во вторник начинает сбор заявок на конкурс "Лучшие практики наставничества", сказал гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на пресс-конференции.

"Сегодня мы объявляем сбор заявок на (конкурс) "Лучшие практики наставничества", — сказала Чупшина на пресс-конференции, посвященной запуску всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества".

По словам первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, "проект АСИ по наставникам — это важная дополняющая часть, без которой нормально все остальные проекты развития просто не будут работать".

Во вторник на пресс-конференции по запуску конкурса генеральный директор Росатома Алексей Лихачев отмечал, что развитие в российской атомной отрасли системы наставничества, направленной на передачу профессионального опыта новым работникам, является одним из важных условий развития отрасли, и госкорпорация "Росатом" будет уделять большое внимание этому направлению.

Конкурс лучших практик наставничества проводится Агентством стратегических инициатив для поиска и сбора успешных практик наставничества в России, а также представления их на региональном и федеральном уровнях.