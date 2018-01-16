Социологи выяснили уровень финансовой грамотности российских подростков

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Большинство подростков (87%) получают деньги на карманные расходы, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу, сбережения есть только у 40% подростков, школьная карта у 23%, а банковская карта, в том числе привязанная к счету родителей, у 19% опрошенных. При этом 34% респондентов хотели бы начать пользоваться банковской картой, а 19% — завести электронный кошелек и мобильное приложение, позволяющее совершать платежи.

Отвечая на вопрос, в какой сфере им хотелось бы получить дополнительные знания во время обучения в школе, опрошенные выбрали иностранные языки (24%), спорт (23%) и информатику (17%), только 15% школьников отметили, что хотели бы узнать больше об экономике и финансах. Около 22% респондентов согласились с тем, что современному образованному человеку необходимо уметь распоряжаться деньгами.

Опрос показал владение подростками финансово-экономической терминологией. Около 68% опрошенных заявили, что могут объяснить, в чем заключается суть кредита, 62% — мобильного банка, 61% — кредитной карты.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 27 ноября по 7 декабря 2017 года среди 1 тысяч респондентов в возрасте от 12 до 17 лет. Метод опроса – личное формализованное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,1%.