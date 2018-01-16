Социологи выяснили уровень финансовой грамотности российских подростков

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Большинство подростков (87%) получают деньги на карманные расходы, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Отвечая на вопрос, в какой сфере им хотелось бы получить дополнительные знания во время обучения в школе, опрошенные выбрали иностранные языки (24%), спорт (23%) и информатику (17%), только 15% школьников отметили, что хотели бы узнать больше об экономике и финансах. Около 22% респондентов согласились с тем, что современному образованному человеку необходимо уметь распоряжаться деньгами.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 27 ноября по 7 декабря 2017 года среди 1 тысяч респондентов в возрасте от 12 до 17 лет. Метод опроса – личное формализованное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,1%.