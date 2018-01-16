Поклонская отреагировала на слова Собчак о "неполноценности" крымчан

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России", экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что только внутреннее вредительство и чванство позволяют некоторым политикам спекулировать на теме прав крымчан.
"Считаю, что только внутреннее вредительство и чванство некоторых чиновников, политиков, быстро подстраивающихся под конъюнктуру, позволяют спекулировать на тему полноценности прав крымчан и других граждан России. Но это личная беда таких "политиков", которая свидетельствует об ущербности их взглядов, а не людей", — сказала Поклонская РИА Новости.
"Крым сегодня активно развивается, ведутся грандиозные стройки инфраструктурных объектов и социальных сооружений (мост, аэропорт, детские сады, школы, спортивные сооружения и т.д.). В Крым едут иностранные туристы, европейские политики, мэры городов из Франции, Италии заключают с городами Крыма соглашения о сотрудничестве", — отметила она.
82.8%Да, уже знаю, за кого отдам голос
11.4%Определюсь ближе к выборам
5.8%Нет, еще не думал(а) об этом
Собчак, которая идет на выборы от партии "Гражданская инициатива", позиционирует себя как кандидата "против всех". В октябре на первой после объявления о намерении участвовать в президентской избирательной кампании пресс-конференции она сообщила, что считает Крым украинской территорией.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>