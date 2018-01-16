Поклонская отреагировала на слова Собчак о "неполноценности" крымчан

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России", экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что только внутреннее вредительство и чванство позволяют некоторым политикам спекулировать на теме прав крымчан.

Ранее кандидат в президенты РФ Ксения Собчак завила в эфире радио "Комсомольская правда" , что жители Крыма ущемлены в своих правах в сравнении с остальными россиянами, и в качестве одного из примеров телеведущая привела непроведение на полуострове матчей чемпионата мира по футболу. Окончательный список городов, где пройдут игры ЧМ-2018 в России, Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила еще в сентябре 2012 года.

"Считаю, что только внутреннее вредительство и чванство некоторых чиновников, политиков, быстро подстраивающихся под конъюнктуру, позволяют спекулировать на тему полноценности прав крымчан и других граждан России. Но это личная беда таких "политиков", которая свидетельствует об ущербности их взглядов, а не людей", — сказала Поклонская РИА Новости.

Парламентарий подчеркнула, что, по ее убеждению, сегодня одной из самых главных задач ответственного политика и чиновника является "делать так, чтобы не было даже повода говорить о какой-то неполноценности граждан России".

"Крым сегодня активно развивается, ведутся грандиозные стройки инфраструктурных объектов и социальных сооружений (мост, аэропорт, детские сады, школы, спортивные сооружения и т.д.). В Крым едут иностранные туристы, европейские политики, мэры городов из Франции, Италии заключают с городами Крыма соглашения о сотрудничестве", — отметила она.

"Крымский полуостров уникален! Не видеть и не ценить это может только глупец", — подытожила Поклонская.

Собчак, которая идет на выборы от партии "Гражданская инициатива", позиционирует себя как кандидата "против всех". В октябре на первой после объявления о намерении участвовать в президентской избирательной кампании пресс-конференции она сообщила, что считает Крым украинской территорией.

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