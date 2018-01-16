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Общество

ВЦИОМ: школьникам необходимы дополнительные знания по управлению финансами

10:4716.01.2018
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© Fotolia / Syda ProductionsУчащиеся во время тестированияУчащиеся во время тестирования
© Fotolia / Syda Productions

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Согласно исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), хотя более чем три четверти подростков регулярно получают от родителей деньги на карманные расходы, подавляющее большинство из них нуждается в дополнительных знаниях, так как не обладает в достаточном объеме сведениями об управлении финансами. С возрастом интерес к теме растет, однако, по мнению экспертов, закладывать основы управления личными финансами необходимо уже в средней школе.

Исследование ВЦИОМ проведено по заказу РИА Новости в период с 27 ноября по 7 декабря 2017 года. Опрос проведен в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 8 федеральных округах РФ. Объем выборки 1000 человек. Выборка репрезентирует население России в возрасте от 12 до 17 лет по полу, возрасту, типу населенного пункта. Метод опроса — личное формализованное интервью по месту жительства респондента.

По результатам опроса, более трех четвертей опрошенных школьников (87%) получают деньги на карманные расходы (среди 12-14-летних — 84%, среди 15-17-летних — 90%). При этом, подростки разных возрастов, отвечая на вопрос, как бы они хотели распорядиться личными деньгами, демонстрируют общую тенденцию к сбережению, а не потреблению: большинство (82%) школьников готовы отложить часть (51%) или всю сумму (31%), и только 18% считают нужным потратить их по своему усмотрению (вопрос задавался о 5000 руб.).

Более того, у 40% опрошенных уже есть сбережения: в обеих возрастных группах сопоставима доля тех, кто обладает накоплениями. Среди школьников от 12 до 14 лет — 38% и 43% — от 15 до 17 лет.

Оплата банковской картой. Архивное фото
© Fotolia / leungchopan
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Школьники активно используют разные финансовые инструменты: почти треть в группе 15-17-летних (32%) имеют банковскую карту, четверть (24%) — электронный кошелек и 22% — мобильное приложение, позволяющее совершать платежи. Банковская карта (34%), электронный кошелек (19%) и мобильное приложение (19%) лидируют среди категорий платежных средств, которыми школьники хотели бы начать пользоваться.

Как показали исследования, 22% опрошенных школьников старших классов согласны с тем, что умение управлять деньгами — необходимый навык для образованного человека.

При этом среди 15-17-летних каждый пятый (20%) считает свою осведомленность в финансово-экономической сфере недостаточной и хотел бы получить более обширные познания. В то же время респонденты демонстрируют владение финансово-экономической терминологией: такие понятия, как "кредит", "кредитная карта", "обмен валюты", "мобильный банк", "денежные переводы" знакомы как минимум 50% школьников обеих возрастных групп. Но, тем не менее, дополнительные сведения в области экономики и финансов опрошенные сочли более важными и нужными, чем углубленное изучение юриспруденции и права, инженерных и технических наук, медицины и фармацевтики.

Как сообщил РИА Новости управляющий директор АО "Издательство "Просвещение"  Дмитрий Климишин, тема исследования,  проведенного ВЦИОМ, является актуальной и  чрезвычайно важной.

"Очень важно, чтобы выпускники школ, выходя в самостоятельную жизнь, обладали не только теоретическими знаниями, но и навыками, которые пригодятся им во взрослой жизни, в том числе навыками предпринимательской деятельности. Это позволит им быть успешными в бизнесе, если они выберут эту дорогу, или просто вдумчиво рассчитать домашний бюджет. Учитывая этот фактор, Центробанком России и "Просвещением" выпущен учебно-методический комплекс "Основы финансовой грамотности", который органично интегрируется с процессами, встречающимися школьникам в повседневной жизни и, надеюсь, поможет в познании этой интересной и важной сферы", сказал Климишин.

Пожилая женщина с планшетом
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вместе с тем, как сообщили РИА Новости в Банке России, исследования уровня финансовой грамотности, которые проводят, в том числе, международные организации, показывают, что уровень финансовой грамотности школьников в России растет. В мае текущего года ОЭСР обнародовала результаты международного исследования уровня финансовой грамотности 15-летних школьников 18 ведущих стран и экономик мира, согласно которому российские школьники заняли 4 место по финансовой грамотности. За предшествующие годы Россия значительно улучшила показатели, поднявшись с 10 места, на котором она находилась в 2012 году, и опередила такие страны, как Нидерланды, Австралия, США.

"Банк России ведет активную работу по повышению финансовой грамотности школьников. Так, в 2015 — 2016 гг. по нашей инициативе Минобрнауки включило модуль по финансовой грамотности в обязательный урок

"Обществознание", в рамках которого в школах началось преподавание ключевых понятий по основам финансовой грамотности. С 1 сентября 2017 года при поддержке Банка России более чем в 350 школах из 72 регионов страны начато проведение уроков по основам финансовой грамотности.  В настоящее время ведется работа по включению основ финансовой грамотности на всех уровнях системы образования", — сказали в пресс-службе банка.

Кроме этого, Банк России проводит разработку и апробацию на базе международного детского центра "Артек" дополнительной общеобразовательной программы по основам финансовой грамотности и основам предпринимательства для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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По данным пресс-службы, подготовленный Банком  России и "Просвещением" учебно-методический комплекс "Основы финансовой грамотности" рассчитан на школьников 5 — 9 классов". В 2018 году планируется также разработка сборника задач по математике для общеобразовательных организаций по курсу "Основы финансовой грамотности" в соответствии с требованиями действующих федеральных государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования.

В ходе совместного проекта издательства "Просвещение" и департамента образования Москвы, реализуемого при поддержке Банка России, проводится цикл вебинаров для учителей и учеников по финансовой грамотности  "Открытый урок с Просвещением". Участники проекта — опытные учителя и их ученики демонстрируют передовые методики проведения уроков по финансовой грамотности, возможности внедрения цифровых ресурсов и технологий в образовательный процесс.

 

 

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