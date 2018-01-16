В Крыму ответили Собчак на слова о "неполноценности" жителей полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости, Виктор Лященко. В крымском парламенте ответили на заявление Ксении Собчак о "неполноценности" жителей полуострова.

Телеведущая, которая собирается баллотироваться в президенты, аргументировала свои слова, в частности, тем, что в Крыму не будут проходить игры чемпионата мира по футболу. По ее мнению, такое решение приняли, поскольку "туда никто не приедет".

"Города, которые будут принимать матчи <…>, были определены задолго до того, как Крым стал снова частью российского государства. Ксения в последнее время любит смешить. Подобные заявления неуместны и делаются из-за незнания ситуации", — сказал РИА Новости глава парламентского комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимир Бобков.

По его словам, крымчане будут активно поддерживать на чемпионате свою национальную команду — сборную России.

Бобков отметил, что в Крыму организуют как минимум две фан-зоны, где любители спорта смогут посмотреть матчи. "Многие также задумываются о том, чтобы поехать в города, где пройдут матчи, чтобы посмотреть футбол. Поэтому крымчане не останутся за пределами чемпионата мира", — сказал он.

Депутат Госдумы от "Единой России", бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, в свою очередь, заявила, что только "внутреннее вредительство и чванство" позволяют некоторым политикам "спекулировать на тему полноценности прав крымчан".

Окончательный список городов, в которых состоятся игры ЧМ-2018 в России, Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила еще в сентябре 2012 года. Матчи турнира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

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