В Сочи на время работы инвестфорума создадут оперативный штаб

СОЧИ, 16 янв – РИА Новости. Оперативный штаб с привлечением аварийных служб, который будет работать в круглосуточном режиме, создадут на период проведения в Сочи Российского инвестиционного форума, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

Городские власти подчеркнули, что создание оперативного штаба на время форума в Сочи является традиционным.

"Как и в прошлом году, на период проведения форума планируется создание оперативного штаба с привлечением аварийных служб, который будет работать в круглосуточном режиме. Одной из задач штаба является обеспечение надежного энергоснабжения. Для этого уже утвержден перечень значимых объектов: транспортной, гостиничной инфраструктуры, объектов коммунального хозяйства, связи, силовых ведомств, административных зданий и другие. Всего — 50 объектов", — заявили в администрации.

Российский инвестиционный форум состоится 15-16 февраля в Олимпийском парке Имеретинской низменности на территории Главного медиацентра, где разместятся экспозиции регионов, спонсоров и информационных партнеров Форума. Официальным оператором мероприятия выступает Фонд "Росконгресс".