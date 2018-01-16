В Сочи прекратят строительные работы на время инвестфорума

СОЧИ, 16 янв – РИА Новости. В Сочи перестанут копать на время проведения Российского инвестиционного форума (РИФ), сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города Сочи.

По информации муниципалитета курорта, данное решение является одним из мероприятий, попавших в план по подготовке и проведения РИФ.

"Утвержден план мероприятий Сочи по подготовке и проведению форума в 2018 году, в котором предусмотрены мероприятия по благоустройству территорий, прилегающих к объектам форума, мероприятия о временном приостановлении строительно-монтажных работ, связанных с разрытием, проведение комплекса санитарно-эпидемиологических мер", — говорится в сообщении пресс-службы.

Российский инвестиционный форум состоится 15-16 февраля в Олимпийском парке Имеретинской низменности на территории Главного медиацентра, где разместятся экспозиции регионов, спонсоров и информационных партнеров Форума. Официальным оператором мероприятия выступает Фонд "Росконгресс".