Кадыров подарил дом перевезенной из Азербайджана 104-летней женщине

ГРОЗНЫЙ, 16 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поселил в Чечне пожилую женщину, найденную в приюте в Азербайджане, региональный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова подарил ей новый дом в Грозном, сообщили РИА Новости в понедельник в правительстве региона.

В начале января МВД Азербайджана сообщило, что направило в Чечню и Дагестан запросы, после того как 104-летнюю Мадину Алиеву нашли в беспомощном состоянии на западе республики. Женщина утверждала, что она является уроженкой Дагестана и чеченкой по национальности. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что перевезет женщину в Чечню, независимо от того, где она проживала раньше, поскольку она нуждается в заботе. После решения организационных вопросов посольством России в Азербайджане представители Кадырова доставили женщину в Чечню.

"104-летняя Мадина Алиева обрела свой дом в Грозном, который ей выделил фонд им. Ахмат-Хаджи Кадырова. Он расположен в Октябрьском районе, ключи и документы женщине вручили представители руководства республики", — отметил собеседник. По его словам, дом со всеми удобствами обставлен мебелью, имеется вся необходимая техника и инвентарь.

"Алиева рассказала, что она родилась и всю жизнь жила в Иордании. На склоне лет решила вернуться на родину — в Чечню, однако у нее были похищены паспорт, денежные средства, украшения. В итоге она осталась без средств к существованию и оказалась в приюте Сестер матери Терезы в Баку", – отметил представитель правительства. Женщина владеет тремя языками – чеченским, русским и азербайджанским.

Вместе с Алиевой в доме будут проживать трое сирот Хаджимурадовых – 22 летний Ислам, 18-летняя Хава и 16-летняя Иман, бывшие воспитанники социально-реабилитационного центра.

"Они будут заботиться о пожилой женщине, власти республики помогут в трудоустройстве Ислама и дальнейшей учебе девушек", — заметил представитель правительства.