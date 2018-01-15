В "Трезвой России" призвали главу Кубани не романтизировать вино

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев заявил, что не согласен с тем, что вино – это часть сельского хозяйства Краснодарского края, и призвал губернатора Вениамина Кондратьева не романтизировать вино, а сосредоточиться на снабжении страны свежими продуктами питания.

Ранее глава Кубани Кондратьев в интервью РИА Новости рассказал о планах сделать местное кубанское вино востребованным в мире. По его словам, для этого необходимо увеличить количество виноградников в регионе и использовать качественные саженцы. Он также намерен планомерно увеличивать количество земли в регионе, занятой виноградниками.

"В отличие от главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, мы не считаем вино частью сельского хозяйства. Сельское хозяйство должно обеспечивать население продуктами питания, но никак не спиртным. А вот чем, безусловно, является вино, так это частью алкогольного рынка", — сказал РИА Новости Хамзаев.

По его мнению, нельзя романтизировать отдельную алкогольную продукцию. Хамзаев также отметил, что в рейтинге трезвости регионов за 2017 год, который подготовил проект, Краснодарский край занял 70 место по алкоголизации в стране.

"Мы готовы посетить регион по приглашению губернатора и оказать помощь и содействие местным властям в улучшении ситуации в сфере антиалкогольной политики", — заявил Хамзаев.

"Мы очень рассчитываем на то, что Кубань все-таки будет снабжать население нашей страны свежими продуктами питания, а не алкогольной продукцией" — добавил глава "Трезвой России".