Власти Подмосковья проверят качество питания в соцучреждениях

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Качество продуктов и оказания услуг общественного питания проверят в Московской области после массового отравления в кадетской школе в Люберцах, сообщила в понедельник пресс-служба министерства потребительского рынка и услуг региона.

По данным минздрава Подмосковья, число пострадавших от отравления в кадетской школе в Люберцах достигло 58 человек, большинство из них дети.

"Министерство потребительского рынка и услуг в рамках своих полномочий принимает ряд мер для улучшения качества предоставления гарантированного питания в учреждениях социальной сферы Московской области. Сотрудниками министерства ежегодно проводится не менее 60 выездных мониторингов качества, в ходе которых особое внимание уделяется правильности исполнения своих обязанностей в части соблюдения стандартов качества организации питания как учреждениями социальной сферы Московской области, так и компаниями – операторами питания", — сказал глава министерства Владимир Посаженников, которого цитирует пресс-служба.

Он отметил, что результаты мониторингов качества с рекомендациями по улучшению организации питания передаются руководителям учреждений и курирующим их органам власти для принятия необходимых мер.

"В ближайшее время планируется провести масштабный мониторинг качества организации гарантированного питания в учреждениях социальной сферы совместно с депутатами Московской областной думы и представителями управления Роспотребнадзора Московской области", — добавил министр.