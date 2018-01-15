Онищенко оценил идею проекта о принудительном лечении алкоголиков

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Принудительное лечение от алкогольной зависимости — социально необходимая мера, поскольку больные алкоголизмом чаще всего наносят вред своим близким, считает депутат Госдумы от "Единой России", бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин сообщил, что законопроект по принудительному лечению алкоголиков может быть внесен в ГД уже в весеннюю сессию. Депутат отметил, что документ предполагает обязать людей, совершивших повторные административные нарушения, проходить лечение от алкогольной зависимости, в случае отказа может последовать лишение свободы на срок до года.

"Ни один алкоголик, безусловно, не считает себя алкоголиком. Поэтому принудительное лечение — это социально необходимая мера для общества, потому что этот человек, как правило, будучи больным, наносит огромный ущерб прежде всего близким… что не может не быть предметом заботы общества", — заявил РИА Новости Онищенко.

Парламентарий подчеркнул, что не все больные алкоголизмом совершают административные нарушения, но при этом расшатывают психическое здоровье детей, не дают им полноценно питаться и так далее. В связи с этим парламентарий считает необходимым обсудить "причудливость норм" законопроекта, но саму инициативу назвал необходимой.