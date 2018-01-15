Эксперт рассказал, сколько алкоголя россияне выпили в новогодние праздники

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россияне в новогодние праздники выпивают около 1,2-1,3 миллиарда бутылок алкоголя, сообщил руководитель общественного движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

"Если в общем взять официальную долю рынка… у нас в новогодние праздники из легальной части рынка выпиваются около 1,2-1,3 миллиарда бутылок… Плюс добавьте сюда нелегальную часть рынка", — сказал Хамзаев на круглом столе "Стали ли россияне меньше пить во время новогодних праздников?", ссылаясь на данные Росалкогольрегулирования.

Как отметил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин, после Нового года в стране обычно заметно увеличивается смертность как из-за употребления, так и из-за заболеваний, ассоциированных с употреблением крепких напитков.

"Первое место у нас занимает смертность от болезней системы кровообращения. Но оказалось, что в трудоспособном возрасте это не так. Именно алкогольная смертность у мужчин выходит на первое место, отодвигая на второе болезни системы кровообращения… укорочение жизни у мужчин составляет около 20 лет", — сказал Говорин.