После ЧП в Перми в школах усилят безопасность

РИМ, 15 янв — РИА Новости. Усиление безопасности ждет российские школы после ЧП в Перми, сейчас надо установить, где произошёл сбой, заявила журналистам вице-премьер Ольга Голодец.

Утром в понедельник в пермской школе произошла драка между бывшим и нынешним учениками, в ход пошли ножи. Их попытались разнять преподаватель и другие школьники. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Голодец сообщила, что после ЧП в клиники доставлены 12 человек, у троих из них состояние тяжелое (у педагога и двух детей), они находятся в реанимации. И сейчас все усилия направлены на сохранение их жизней и здоровья.

"Будет полный разбор этого случая, и здесь мы попросим и гражданское сообщество, потому что с таким вопиющим инцидентом мы не сталкивались ни разу. Нужна серьёзная работа, такого не должно повториться на российском пространстве", — сказала вице-премьер.

Отвечая на вопрос, будет ли усиление безопасности в школах, она подчеркнула: "Будет, конечно".

Вице-премьер добавила, что сейчас по всем каналам идёт обсуждение инцидента, и нужно установить, где произошёл сбой.