МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Британский психолог Мартин Графф из университета Южного Уэльса в Кардиффе рассказал газете Daily Telegraph, какие негативные последствия могут оказать на романтические отношения так называемые микроизмены в социальных сетях.

Микроизменами обычно описывают "серую зону" между дружбой и "полноценным" предательством. В Urban Dictionaries есть такое определение: "когда кто-то изменяет своему партнеру, но только чуть-чуть".

Графф объяснил, какие действия могут считаться микроизменой в соцсетях.

"Это может быть что-то очень простое — например, регулярно лайкать чьи-то посты в инстаграме или комментировать чью-то страницу в фейсбуке", — поясняет психолог.

Среди других примеров — просмотр страниц бывших партнеров, привычка слать кому-то, кто не является вашим возлюбленным, эмодзи в виде сердец или цветов, необходимость постоянно обновлять чужой инстаграм и так далее.

"С точки зрения истории человеческого общения и отношений это нечто совершенно новое", — говорит Графф. По его словам, исследования четко показывают, что по мере того, как люди стали чаще пользоваться социальными сетями, стало расти и число ссор, спровоцированных этим.

Графф обратил внимание еще на один нюанс: теперь за действиями партнера в Сети следить гораздо проще, чем раньше. "На сайтах типа Facebook или Instagram для того, чтобы порыться в них, особых усилий не надо", — пояснил психолог.

Ранее о микроизменах рассуждала австралийский психолог Мелани Шиллинг. В интервью Huffington Post она объяснила, как можно уличить партнера в таких действиях.

По словам Шиллинг, ключевым моментом является секретность: так, если человек скрывает какой-то чат, когда его партнер заходит в комнату, значит, на это точно стоит обратить внимание.

Психолог также отметила, что такие моменты стоит обсуждать со своим парнем или девушкой, но быть при этом "объективным и рациональным", а не "субъективным и эмоциональным". "Позволяя микроизменам продолжаться, вы создаете модель отношений, которая негативно сказывается на вас и позволяет вашему партнеру получить свой кусок пирога", — пояснила Шиллинг.