В Матросской тишине грядут новые увольнения, заявили в УФСИН

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Московское СИЗО №1 (Матросская тишина) поставлено на особый контроль после инцидента с "VIP-камерами", планируются новые "кадровые изменения" в руководстве, сообщил в понедельник начальник УФСИН по столице Сергей Мороз.

"В связи с вышеизложенным проведены и планируются кадровые изменения в руководстве СИЗО №1. Учреждение поставлено на особый контроль как учреждение со сложной оперативной обстановкой", — сказал Мороз на заседании коллегии.

Как заявляла РИА Новости зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, VIP-камеры располагались в одном из корпусов Матросской тишины. Для удобства арестантов там стоял современный холодильник, набитый деликатесами, большие телевизоры и даже дорогой унитаз.

По словам Меркачевой, в VIP-камерах содержались подозреваемые в мошенничестве, и "как-то странно", что ремонт там сделан "под определенный контингент". Начальство СИЗО, отметила общественница, не смогло объяснить ситуацию.

На прошлой неделе стало известно об увольнении из-за скандала заместителя начальника СИЗО по оперативной работе. Еще трех сотрудников строго наказали в дисциплинарном порядке.