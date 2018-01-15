Порошенко никогда на услышит гимн Украины в Крыму, заявили на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко никогда не услышит украинский гимн в Крыму, поскольку для крымчан существует лишь один родной гимн, которым они гордятся, – гимн Российской Федерации, заявил РИА Новости вице-премьер правительства республики Дмитрий Полонский.

Ранее Порошенко на своей странице в Facebook написал, что утверждается в убеждении, "что украинский гимн обязательно будет звучать в украинских Донецке и Луганске, Симферополе и Севастополе".

"Мне крайне жаль этого человека, если у него в ушах до сих пор звучат эти гимны на территории республики и Севастополя. У нас эти гимны давным давно не звучат, и крупно сомневаюсь, что будут звучать вообще, когда бы то ни было. У крымчан и севастопольцев есть свой государственный гимн – это гимн Российской Федерации. Гимн, которым мы гордимся и с удовольствием поем. Такая реальность, как бы она кого-то не огорчала и не расстраивала на сопредельной территории, но она вот такая, и другой реальности у нас не будет", — сказал Полонский.