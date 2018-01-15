В Минобрнауки обвинили авторов учебника по истории в незнании стандартов

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Авторы учебника по истории, одна из формулировок которого показалась провокационной спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, не разбираются в историко-культурном стандарте, заявила министр образования РФ Ольга Васильева в интервью программе "Поздняков" на телеканале НТВ.

Министр отметила, что при подготовке историко-культурного стандарта (является частью концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории) остались 20 вопросов, которые вынесены вне стандарта и являются очень сложными в истории российской государственности.

"Сейчас Академия наук, ассоциация учителей истории и обществознания по каждому из вопросов подготовила отдельный маленький учебник, то есть как его можно диктовать… Те товарищи, которые делали эти учебники, видимо, не очень хорошо знали, что происходит в историко-культурном стандарте, и может быть, просто спешили, чтобы успеть к новому учебному году", — сказала Васильева.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в октябре 2017 года обратил внимание, что в учебнике истории под редакцией Олега Волобуева, Сергея Карпачева и Петра Романова события в Киеве, предшествовавшие воссоединению Крыма с Россией весной 2014 года, названы "революцией". Матвиенко в ответ заявила, что "это просто провокационная запись".