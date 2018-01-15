В Москве с 2012 года организовали более 400 парковок для такси

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Более 400 парковок на 1,4 тысячи мест для легковых такси организовали в Москве с 2012 года, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Более 400 парковок на 1,4 тысячи машино-мест для легковых такси обустроили в столице с 2012 года. Парковки только для такси отмечены специальными дорожными знаками. Таксисты могут бесплатно припарковаться на них, чтобы подождать новый заказ или отдохнуть. Стоянки расположены в наиболее оживленных местах, куда горожане чаще всего вызывают такси. Благодаря парковкам время ожидания машин пассажирами сократилось", — говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, в 2018 году планируется организовать еще 40 стоянок, которые вместят 100 автомобилей. Новые парковки создадут у крупных транспортно-пересадочных узлов, станций метро, а также неподалеку от главных городских достопримечательностей.

Отмечается, что желаемые адреса парковок могут предложить жители города. Для этого им нужно написать в электронную приемную правительства Москвы с указанием точного адрес и ориентиров места, где нужна стоянка, а также приложить к нему фотографию территории.