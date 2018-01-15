Паромная переправа продолжит работать после запуска моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости. Керченская паромная переправа продолжит свою работу после запуска моста через Керченский пролив, сообщил министр транспорта республики Игорь Захаров.

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"Переправа в нынешнем формате работать не будет, но как самостоятельная структура, обеспечивающая в том числе функции дублирования, она однозначно останется. Может быть, нам не нужно будет шесть больших пароходов, а допустим, достаточно будет двух-трех, но, тем не менее, она останется. Переправа будет работать в 2019 и в 2020 году, однозначно", — сказал Захаров журналистам.

Ранее правительство Крыма приняло решение ликвидировать ООО "Морская дирекция" — оператора Керченской паромной переправы, распоряжение опубликовано на портале совета министров республики. Имущество оператора, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, будет включено в состав казны республики. Функции оператора переправы возьмет на себя госпредприятие республики "Крымские морские порты". Власти республики объяснили ликвидацию дирекции необходимостью убрать "лишнее звено" в цепочке. Процесс ликвидации, согласно планам властей, займет около полугода.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт Симферополя сейчас являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив, автомобильная часть моста будет введена в строй в конце 2018 года.

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