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Общество

Посольство США в Москве открывает новый консульский центр

21:5914.01.2018
(обновлено: 23:55 14.01.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЗдание посольства США в Москве. Архивное фотоЗдание посольства США в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Американское посольство в Москве во вторник открывает новый консульский центр, заявил генконсул США в России Лоренс Тоби.

Здание генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Генконсульство США в Петербурге возобновило выдачу неиммиграционных виз
Как он рассказал в интервью "Независимой газете", открытие комплекса запланировали еще несколько лет назад.

"Мы рассчитывали на нормальные отношения с Россией, при которых число выдаваемых виз вырастет – в будущем", — сказал Тоби.

Важным отличием нового центра будет запрет на пронос мобильных телефонов и других электронных устройств, там также не предусмотрены камеры хранения. При этом генконсул подчеркнул, что более половины из 23 окон для собеседований, которые располагаются на первом этаже, будут закрыты из-за дефицита сотрудников.

"После сокращения персонала у нас осталось лишь 40% штата и всего 12 консульских офицеров. Вместе они занимаются как неиммиграционными, так и иммиграционными визами, а также консульскими услугами для американских граждан", – отметил он.

В связи с этим, как заявил генконсул, собеседования на неиммиграционные визы будут проводить лишь три дня в неделю. Всего новый центр сможет обрабатывать только сто заявлений в сутки.

"Американцы делают все, чтобы увеличить число выдаваемых виз", — заявил Тоби, указав на то, что в общей сложности с сентября по декабрь по всей России выдали 26 тысяч виз.

Он также подчеркнул, что в Екатеринбурге и Владивостоке очередь на собеседование меньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

Здание посольства США в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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По словам Тоби, в посольстве постарались максимально упростить ситуацию и для тех, кому уже выдали американскую визу.

"Получить новую визу того же типа, что и истекшая менее 12 месяцев назад, в России возможно за несколько рабочих дней – лишь заполнив анкету и подав документы в курьерскую службу", – сказал он.

Вашингтон прошлым летом сократил выдачу виз после того, как Москва в ответ на закрытие своих дипломатических объектов в США и высылку дипломатов потребовала от американской стороны сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя ее в соответствие с числом российского персонала в Соединенных Штатах.

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6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
И.В.
С какого....?
22:24
14.01.2018
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Просто так
А что так? Ведь кричали что служащих мало и некому работать совсем?
22:09
14.01.2018
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