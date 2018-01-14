Бастрыкин выступил за введение внесудебной блокировки экстремистских сайтов

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил за введение в России внесудебного порядка закрытия экстремистских сайтов, что даст возможность оперативнее реагировать на пропаганду экстремизма в интернете.

"На мой взгляд, в целях активного пресечения экстремизма представляется целесообразным предусмотреть внесудебный (административный) порядок включения информации в федеральный список экстремистских материалов. А также блокировки доменных имен сайтов, которые распространяют такую информацию. Если обладатели подобной информации не считают ее экстремистской, пусть обжалуют действия уполномоченных госорганов в суде. Считаю, что такой порядок даст возможность более оперативно реагировать на пропаганду экстремизма в интернете", — заявил он в интервью "Российской газете"

В качестве примера Бастрыкин привел Китай. "К примеру, министерство промышленности и информатизации Китая в 2016 году ввело запрет на работу электронных СМИ, полностью или частично принадлежащих иностранным резидентам. Теперь такие СМИ больше не смогут распространять информацию через интернет, а в лучшем случае — только посредством печатных изданий. Китайские же СМИ будут сотрудничать с иностранными онлайн-СМИ только при наличии разрешения этого министерства", — отметил он.

По словам Бастрыкина, "в разумной мере этот опыт вполне мог бы быть взят на вооружение и в России".