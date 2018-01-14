Захарова рассказала, кем хотела стать и почему получила свой пост

ЮЖНО‐САХАЛИНСК, 14 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что мечтала стать китаистом, никогда не считала себя золотой молодежью, а также о том, как получила назначение на нынешнюю должность.

"Это точно не был специальный выбор в пользу женщины, мол, нам не хватает такого личика. У нас в министерстве нет такого подхода — искусственного стимулирования гендерного баланса. Я считаю, что это хорошо. У нас есть понимание того, что каждую должность должен занимать профессионал, вне зависимости от половой или какой-то еще принадлежности", — рассказала Захарова в интервью программе "Достучаться до звезды" на телеканале "Мир".

"Да, я выиграла в лотерею, но я скупила все билеты", — добавила она.

Из китаистов в пресс-секретари

При этом дипломат оговорилась, что первая должность в МИД была не той, о которой она мечтала и к которой готовилась: вместо китаиста Захарова стала сотрудником пресс-службы.

"Когда я после института пришла в МИД, мне сказали, что мест на этом направлении нет, и взяли в пресс-службу. Для меня это был большой удар. Представляете, что такое пять лет учить китайский язык, заниматься научной работой в этом направлении и получить отказ", — сказала Захарова.

Заграничная командировка в Нью-Йорк тоже оказалась не такой сказочной, как можно представить, призналась Захарова.

"Не существует темы, которую российское постпредство при ООН не комментирует, потому что мы — постоянные члены Совета безопасности, через нас проходит все. Есть нюанс — разница во времени. Когда местные журналисты засыпают, просыпаются журналисты, которые работают в Москве, и им совершенно все равно, что ты работаешь в Штатах. Это звонки и сообщения 24 часа в сутки, и чем больше ты работаешь, тем больше ты их получаешь", — вспоминает Захарова.

"Это был колоссальный вызов и опыт", — резюмировала она.

Свадьба перед командировкой в США

На нью-йоркскую командировку пришлось бракосочетание Захаровой. С будущим мужем она познакомилась за месяц до отъезда из США.

"Приехал ко мне мой будущий муж, сделал там предложение, и мы пошли расписались. Это было и торжественно, и весело. Наверное, сейчас это выглядит несуразно, но это было очень искренне. Мы это сделали не для кого-то, на свадьбе было ровно столько гостей, сколько нужно, — ровно два. И еще был фотограф, который год назад зачем-то слил все эти фотографии", — рассказала дипломат.

По словам Захаровой, после этого она позвонила фотографу и спросила, зачем он это сделал, ведь снимки были оплачены и стали собственностью семьи. "Он ответил: ты знаешь, все тебя видят официальную, на фоне каких-то там эмблем, за трибуной, а я-то тебя видел вот такой вот, так хотелось, чтобы тебя и такую увидели", — рассказала она.

Работа и свободное время

Говоря о своем рабочем графике, представитель МИД отметила, что у нее ненормированный рабочий день. "Мы можем быть приглашены на работу и в семь утра, и в восемь, день заканчивается тогда, когда говорит руководство. В этом специфика нашей работы. Ты можешь выстроить прекрасный план на неделю вперед, а прийти на работу — и через час все поменяется, и все нужно будет делать с колес", — поделилась Захарова.

Дипломат рассказала, что, несмотря на служебные привилегии, ходит в обычные магазины, а также часто представляется чиновником, чтобы поднять престиж этого понятия.

По словам Захаровой, ей важно продемонстрировать, что чиновник — это необязательно взятки и непонимание того, как живут обычные люди. "Я хотела показать, что чиновник живет такой же жизнью. Моя жизнь никак не изменилась, кроме появления служебного автомобиля, я хожу в те же магазины, что и все", — сказала официальный представитель МИД.

"Золотая молодежь — не про меня"

"Я не делала ничего специально, у меня не было никакой концепции, никакого создания имиджа, но я намеренно называла себя чиновником. К моменту моего назначения это слово закрепилось у нас в лексиконе, к сожалению, с негативным оттенком. "Чиновник" — это уже на уровне оскорбления", — говорит Захарова.

Дипломат также рассказала, что хотя училась в МГИМО — ведомственном вузе МИД, который считается одним из самых популярных среди золотой молодежи, — себя к элите не относила.

"Золотая молодежь — это точно не про меня, дома этого никогда не было. Родители (отец работал дипломатом. — Прим. ред.) всего добивались сами, у нас не было генетической заряженности на какую-то номенклатуру", — сказала Захарова.

Она также вспомнила, как в шестилетнем возрасте попала с родителями в Китай. "Я помню свои детские воспоминания, это было испытание. К жизни золотой молодежи это точно не относилось", — отметила дипломат.

Об увлечении музыкой

Официальный представитель МИД рассказала и о своем увлечении музыкой. "Я ничего не пишу, оно как-то приходит, иногда так, что невозможно не записать. Эта история началась, когда в небе над Сирией турецкими истребителем был сбит российский самолет и чудовищно погиб наш герой Пешков, потом погиб наш солдат, спасавший второго пилота. Через какое-то время у меня это вышло само, при этом пришла мелодия. Я не играю ни на каких музыкальных инструментах, не знаю нот, никогда не занималась музыкой. Просто пришел текст с музыкой, я не могла их даже записать. Я напела на телефон", — рассказала дипломат.

Весной 2017 года Захарова пересеклась с продюсером Максимом Фадеевым и попросила его помочь в оформлении композиции. "Я прислала ему песню, проходит ровно столько времени, сколько длится эта запись, минуты три, звонит мне Фадеев и говорит, что песню будет петь Наргиз (Закирова. — Прим. ред.) и он забирает ее в продакшн", — заключила Захарова.