Заграница нам не поможет. Россияне больше не едут лечиться в другие страны

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Анна Криволапова. Вылечиться от онкологии в российских клиниках? Это возможно. Отечественные медцентры с некоторых пор успешно конкурируют с зарубежными. А внутренний медицинский туризм набирает обороты. Где и от чего лечат в России — в материале РИА Новости.

"Чек-ап" и другие плюсы

"Путешествия за здоровьем внутри страны становятся все популярнее. Выездной поток на лечение за границу резко сократился из-за кризиса, и россияне разумно оценили плюсы лечения в нашей стране", — утверждает президент Российской ассоциации медицинского туризма (РАМТ) Константин Онищенко.

Больницы оснащены высокотехнологичным медоборудованием, причем не только в столице. Теперь и региональные клиники способны конкурировать с мировыми медцентрами. Онищенко также отмечает повышение качества сервиса: медперсонал делает пребывание пациента максимально комфортным.

По его словам, большим спросом у россиян пользуется процедура диагностики здоровья — так называемый "чек-ап". Раньше за этой услугой нашим согражданам приходилось отправляться за рубеж. "Сейчас не только частные, но и государственные медицинские учреждения предлагают качественное всестороннее обследование для любых категорий граждан и на любой кошелек", — констатирует президент РАМТ.

Дома не хуже и дешевле

Где именно в России лучше всего лечиться? На первом месте Москва и Санкт-Петербург. Здесь самые известные клиники и медицинские центры с именитыми врачами и высокотехнологичным оборудованием.

Но и регионы не отстают, активно развивая отдельные медицинские направления. К примеру, в Чувашии, в Чебоксарах, находится крупный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Эксперты считают, что это медучреждение можно смело назвать одним из лучших в мире.

"Популярность клиники растет, потому что мы уделяем большое внимание оборудованию, специалистам и сервису. В 2017 году провели 8000 тысяч операций, до этого — 7800. Мы вполне можем конкурировать с ведущими зарубежными клиниками. Причем расценки на наши услуги в разы ниже. Например, эндопротезирование в Германии или Израиле в среднем обойдется в 10 тысяч евро, то есть около 700 тысяч рублей. У нас же это стоит 250 тысяч рублей — вместе с проживанием. Впрочем, большинство пациентов приезжает к нам за счет квот и страхования. Платные операции — лишь пять процентов от общего числа", — рассказывает заместитель главного врача ФГБУ "Федеральный центр травматологии и эндопротезирования" Анастасия Аранович.

Конкурентов у медиков из Чебоксар немного. Пожалуй, только центр имени Илизарова в Кургане. Клиника, названная в честь знаменитого ортопеда-новатора, удерживает лидирующие позиции в этой области — имя обязывает.

Это не приговор

Диагноз "онкология" — один из самых страшных для любого человека. В России в лечении этого тяжелейшего заболевания, помимо московских и питерских врачей, преуспели специалисты из Новосибирска, Екатеринбурга и Челябинска.

Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске располагает мощной диагностической и лечебной базой. "Уникальное оборудование плюс комплексное лечение онкологии — хирургическое, лучевое — позволяет пациенту не терять времени. В развитии рака время — решающий фактор. Обычно человек борется с онкологией в несколько этапов, в разных больницах. У нас же есть и силы, и средства, чтобы выиграть драгоценное время у болезни", — рассказывает заведующий отделением онкологии и радиотерапии центра Сергей Яромщук.

По его словам, нередко медики отказывают в лечении, если, помимо опухоли, у пациента имеется еще сердечно-сосудистое заболевание. В Новосибирске берутся и за такие случаи.

"Недавно мы оперировали мужчину 58 лет с опухолью в почках. Многие российские клиники отказались от него, потому что проблемы были и с сердечно-сосудистой системой. Мы взялись. Оперировали его одновременно три бригады врачей. Все прошло успешно, в том числе и реабилитация. А до этого он полгода пытался найти клинику", — приводит пример Яромщук.

Тактика лечения выбирается специалистами отделения индивидуально для каждого больного — с учетом стадии заболевания и наличия факторов риска.

Также в этих города Урала и Сибири успешно борются с сердечно-сосудистыми недугами.

"Для лечения заболеваний в области гинекологии и андрологии россияне едут в Калугу, Воронеж, Ростов-на-Дону. Постепенно подтягивается и Астрахань: здесь в клинике РЖД делают инвазивные операции", — перечисляет президент РАМТ Онищенко.

Медики Северного Кавказа и Краснодарского края показывают хорошие результаты в пульмонологии. Чтобы поправить зрение, россияне отправляются в Москву — в МНТК "Микрохирургия глаза" имени С. Н. Федорова и Уфу — в клинику Мулдашева.

Как отмечают специалисты этих медцентров, им удалось сохранить и восстановить наработки еще советской медицины, и на этой основе они уже двигаются дальше. Кроме того, успеху способствовало то, что за последние пять лет клиники обновили всю техническую базу и обучили молодых специалистов. Эксперты признают: обогнать зарубежную медицину в использовании новаторских методов лечения мы пока не можем, однако в том, что наши медучреждения вышли на конкурентоспособный уровень, сомнений нет.

Дружеский совет

Только за полгода восемь миллионов россиян совершили поездки в границах своей страны за медицинскими услугами. Это на 35 процентов больше, чем в 2016-м. Внутренний медицинский туризм вышел на новый уровень. Даже те, кто раньше решительно предпочитал лечение за рубежом, сейчас обращаются в отечественные клиники.

Для бизнесмена из Ставрополя Игоря Добровольского цена вопроса никогда не была приоритетом при выборе, куда поехать за здоровьем. И он сам, и члены его семьи обследовались в Германии либо Израиле. Российские центры ими даже не рассматривались. Когда у Игоря диагностировали рак, он по привычке искал клинику за рубежом.

"И тут партнер по бизнесу посоветовал присмотреться к онкоцентру в Новосибирске. Я крайне скептически отнесся к его предложению. Наша медицина не вызывала у меня доверия", — вспоминает бизнесмен.

Его представления об отечественном здравоохранении сформировались в 1990-х, когда пришлось от онкологии лечить отца. "Убогое оборудование, ободранные палаты… Тогда сами врачи сказали: если есть возможность, лучше ехать за границу", — говорит Игорь. Поэтому дружеский совет обратиться в новосибирский онкоцентр он поднял на смех.

Однако, изучив оснащение этого онкоцентра, предлагаемые условия и почитав отзывы, приятно удивился. Навел справки, проконсультировался и в итоге решил довериться родной медицине.

Прошел почти год после того, как бизнесмен вернулся из новосибирского онкоцентра. О своем решении Игорь нисколько не жалеет. И операция, и реабилитация прошли успешно.

"Поначалу я был очень напряжен, сомнения одолевали. Увидев, что все на уровне, успокоился. В итоге еще и сэкономил неплохую сумму", — рассказывает он.

Говорит, что лечение обошлось ему раза в четыре дешевле, чем было бы в израильской клинике, куда он хотел поехать. За дельный совет Игорь подарил другу, заядлому охотнику, коллекционное ружье.

Борьба за каждого пациента

По мнению специалистов, фору во время экономического кризиса российские клиники использовали максимально эффективно. Конкуренция внутри страны усиливается и заставляет медучреждения бороться за каждого пациента. Сегодня свои проблемы со здоровьем можно решить в разных регионах, есть выбор. И тут уже главным становится соотношение "цена — качество".

Чтобы продвигать свои услуги, многие медцентры обзавелись маркетинговыми отделами. "К нам обращается человек с определенным диагнозом или хочет сам обследоваться, мы ему формируем пакет, устраивающий его по стоимости и качеству услуг", — объясняет менеджер отдела развития и продаж "Первого клинического медцентра" в городе Коврове Мария Крылова.

Конечно, несмотря на общий прорыв, работы еще масса. Директор московской медицинской турфирмы Андрей Алмаев указывает, что многим российским центрам нужно серьезно подтянуть уровень сервиса. Впрочем, не все сразу.