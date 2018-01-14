РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Заграница нам не поможет. Россияне больше не едут лечиться в другие страны

08:0014.01.2018
323413
© РИА Новости / Игорь ОнучинПерейти в фотобанкМедсестра в отделении реанимации. Архивное фотоМедсестра в отделении реанимации. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Анна Криволапова. Вылечиться от онкологии в российских клиниках? Это возможно. Отечественные медцентры с некоторых пор успешно конкурируют с зарубежными. А внутренний медицинский туризм набирает обороты. Где и от чего лечат в России — в материале РИА Новости.

Онкологи России готовят национальную стратегию по борьбе с раком. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
В Москве по числу смертей онкология уступает лишь болезням сердца

"Чек-ап" и другие плюсы

"Путешествия за здоровьем внутри страны становятся все популярнее. Выездной поток на лечение за границу резко сократился из-за кризиса, и россияне разумно оценили плюсы лечения в нашей стране", — утверждает президент Российской ассоциации медицинского туризма (РАМТ) Константин Онищенко.

Больницы оснащены высокотехнологичным медоборудованием, причем не только в столице. Теперь и региональные клиники способны конкурировать с мировыми медцентрами. Онищенко также отмечает повышение качества сервиса: медперсонал делает пребывание пациента максимально комфортным.

По его словам, большим спросом у россиян пользуется процедура диагностики здоровья — так называемый "чек-ап". Раньше за этой услугой нашим согражданам приходилось отправляться за рубеж. "Сейчас не только частные, но и государственные медицинские учреждения предлагают качественное всестороннее обследование для любых категорий граждан и на любой кошелек", — констатирует президент РАМТ.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПациент во время магнитно-резонансной томографии
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Пациент во время магнитно-резонансной томографии

Дома не хуже и дешевле

Где именно в России лучше всего лечиться? На первом месте Москва и Санкт-Петербург. Здесь самые известные клиники и медицинские центры с именитыми врачами и высокотехнологичным оборудованием.

Но и регионы не отстают, активно развивая отдельные медицинские направления. К примеру, в Чувашии, в Чебоксарах, находится крупный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Эксперты считают, что это медучреждение можно смело назвать одним из лучших в мире.

Девушка во время процедуры грязелечения. Архивное фото
© Fotolia / nenetus
Беднов: медицинский туризм в России необходимо развивать за счет ГЧП
"Популярность клиники растет, потому что мы уделяем большое внимание оборудованию, специалистам и сервису. В 2017 году провели 8000 тысяч операций, до этого — 7800. Мы вполне можем конкурировать с ведущими зарубежными клиниками. Причем расценки на наши услуги в разы ниже. Например, эндопротезирование в Германии или Израиле в среднем обойдется в 10 тысяч евро, то есть около 700 тысяч рублей. У нас же это стоит 250 тысяч рублей — вместе с  проживанием. Впрочем, большинство пациентов приезжает к нам за счет квот и страхования. Платные операции — лишь пять процентов от общего числа", — рассказывает заместитель главного врача ФГБУ "Федеральный центр травматологии и эндопротезирования" Анастасия Аранович.

Конкурентов у медиков из Чебоксар немного. Пожалуй, только центр имени Илизарова в Кургане. Клиника, названная в честь знаменитого ортопеда-новатора, удерживает лидирующие позиции в этой области — имя обязывает.

© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкРоссийский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Илизарова
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Илизарова

Это не приговор

Диагноз "онкология" — один из самых страшных для любого человека.  В России в лечении этого тяжелейшего заболевания, помимо московских и питерских врачей, преуспели специалисты из Новосибирска, Екатеринбурга и Челябинска.

Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске располагает мощной диагностической и лечебной базой. "Уникальное оборудование плюс комплексное лечение онкологии — хирургическое, лучевое — позволяет пациенту не терять времени. В развитии рака время — решающий фактор. Обычно человек борется с онкологией в несколько этапов, в разных больницах. У нас же есть и силы, и средства, чтобы выиграть драгоценное время у болезни", — рассказывает заведующий отделением онкологии и радиотерапии центра Сергей Яромщук.

По его словам, нередко медики отказывают в лечении, если, помимо опухоли, у пациента имеется еще сердечно-сосудистое заболевание. В Новосибирске берутся и за такие случаи.

"Недавно мы оперировали мужчину 58 лет с опухолью в почках. Многие российские клиники отказались от него, потому что проблемы были и с сердечно-сосудистой системой. Мы взялись. Оперировали его одновременно три бригады врачей. Все прошло успешно, в том числе и реабилитация. А до этого он полгода пытался найти клинику", — приводит пример Яромщук.

Тактика лечения выбирается специалистами отделения индивидуально для каждого больного — с учетом стадии заболевания и наличия факторов риска.

© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкОперация по удалению злокачественной опухоли
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Операция по удалению злокачественной опухоли

Также в этих города Урала и Сибири успешно борются с сердечно-сосудистыми недугами.

Врач в поликлинике. Архивное фото
© Fotolia / lenetsnikolai
Власти Кировской области намерены развивать в регионе медицинский туризм

"Для лечения заболеваний в области гинекологии и андрологии россияне едут в Калугу, Воронеж, Ростов-на-Дону. Постепенно подтягивается и Астрахань: здесь в клинике РЖД делают инвазивные операции", —  перечисляет президент РАМТ Онищенко.

Медики Северного Кавказа и Краснодарского края показывают хорошие результаты в пульмонологии. Чтобы поправить зрение, россияне отправляются в Москву — в МНТК "Микрохирургия глаза" имени С. Н. Федорова и Уфу — в клинику Мулдашева.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМонитор с изображением зрачка в ФГУ МНТК "Микрохирургия глаза" в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Монитор с изображением зрачка в ФГУ МНТК "Микрохирургия глаза" в Москве

Как отмечают специалисты этих медцентров, им удалось сохранить и восстановить наработки еще советской медицины, и на этой основе они уже двигаются дальше. Кроме того, успеху способствовало то, что за последние пять лет клиники обновили всю техническую базу и обучили молодых специалистов. Эксперты признают: обогнать зарубежную медицину в использовании новаторских методов лечения мы пока не можем, однако в том, что наши медучреждения вышли на конкурентоспособный уровень, сомнений нет.

Дружеский совет

Только за полгода восемь миллионов россиян совершили поездки в границах своей страны за медицинскими услугами. Это на 35 процентов больше, чем в 2016-м. Внутренний медицинский туризм вышел на новый уровень. Даже те, кто раньше решительно предпочитал лечение за рубежом, сейчас обращаются в отечественные клиники.

Для бизнесмена из Ставрополя Игоря Добровольского цена вопроса никогда не была приоритетом при выборе, куда поехать за здоровьем. И он сам, и члены его семьи обследовались в Германии либо Израиле. Российские центры ими даже не рассматривались. Когда у Игоря диагностировали рак, он по привычке искал клинику за рубежом.

"И тут партнер по бизнесу посоветовал присмотреться к онкоцентру в Новосибирске. Я крайне скептически отнесся к его предложению. Наша медицина не вызывала у меня доверия", — вспоминает бизнесмен.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Въездной медицинский туризм в России вырос более чем на треть за полгода

Его представления об отечественном здравоохранении сформировались в 1990-х, когда пришлось от онкологии лечить отца. "Убогое оборудование, ободранные палаты… Тогда сами врачи сказали: если есть возможность, лучше ехать за границу", — говорит Игорь. Поэтому дружеский совет обратиться в новосибирский онкоцентр он поднял на смех.

Однако, изучив оснащение этого онкоцентра, предлагаемые условия и почитав отзывы, приятно удивился. Навел справки, проконсультировался и в итоге решил довериться родной медицине.

Прошел почти год после того, как бизнесмен вернулся из новосибирского онкоцентра. О своем решении Игорь нисколько не жалеет. И операция, и реабилитация прошли успешно.

"Поначалу я был очень напряжен, сомнения одолевали. Увидев, что все на уровне, успокоился. В итоге еще и сэкономил неплохую сумму", — рассказывает он.

Говорит, что лечение обошлось ему раза в четыре дешевле, чем было бы в израильской клинике, куда он хотел поехать. За дельный совет Игорь подарил другу, заядлому охотнику, коллекционное ружье.

Борьба за каждого пациента

По мнению специалистов, фору во время экономического кризиса российские клиники использовали максимально эффективно. Конкуренция внутри страны усиливается и заставляет медучреждения бороться за каждого пациента. Сегодня свои проблемы со здоровьем можно решить в разных регионах, есть выбор. И тут уже главным становится соотношение "цена — качество".

Современная медицина. Архивное фото
© Depositphotos / allposs
Кудрин: медицина через 15 лет сможет сделать человека "почти бессмертным"

Чтобы продвигать свои услуги, многие медцентры обзавелись маркетинговыми отделами. "К нам обращается человек с определенным диагнозом или хочет сам обследоваться, мы ему формируем пакет, устраивающий его по стоимости и качеству услуг", — объясняет менеджер отдела развития и продаж "Первого клинического медцентра" в городе Коврове Мария Крылова.

Конечно, несмотря на общий прорыв, работы еще масса. Директор московской медицинской турфирмы Андрей Алмаев указывает, что многим российским центрам нужно серьезно подтянуть уровень сервиса. Впрочем, не все сразу.

Комментировать
Общество
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
wall
Смешной заголовок: "Россияне больше не едут лечиться в другие страны" а что, раньше большинство Россиян ездили лечится? тут на российское лечение денег нет а они про закардон пишут, ну вы блин даёте ;)
08:18
14.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Ditrih
Как собирают деньги "с миру по нитке" для тяжело больных детей - так за операции берутся как правило израильские или немецкие врачи.... Очевидное-невероятное....
08:23
14.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена