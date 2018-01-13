В Крыму заявили, что Киеву не удастся сдержать визиты иностранцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости, Виктор Лященко. Киевским властям не удастся сдержать визиты иностранцев в Крым, а своей политикой они сделают лишь менее посещаемой Украину, заявил РИА Новости глава крымской общественной палаты Григорий Иоффе.

Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщила, что в прошлом году был запрещен в страну въезд полутора тысячам иностранцев из-за посещения Крыма. По данным пограничников, с начала 2018 года уже выявлено более 30 человек, которые посещали Крым, нарушая украинское законодательство.

Иоффе подчеркнул, что таким образом украинские власти лишь делают вид, что борются за переход Крыма под юрисдикцию Украины, понимая, что этого никогда не произойдет. "Сдержать визиты иностранцев в Крым не удастся. Им (киевским властям – ред.) удастся сделать лишь менее посещаемую Украину. Так может дойти до серьезных для них проблем", — сказал РИА Новости Иоффе.

По его словам, в правящем режиме Украины усугубляется "психологический" кризис в восприятии крымского региона.

"Крым имеет возможности принимать людей из разных направлений. Не сошелся свет клином только со стороны Украины. Скоро будет достроен мост через Керченский пролив, убежден, что закончится история, связанная с санкциями в морской сфере", — подчеркнул Иоффе.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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