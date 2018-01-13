На закрытой из-за непогоды Керченской переправе открыли полевую кухню

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости, Виктор Лященко. В портах Керченской паромной переправы, закрытой из-за непогоды минувшей ночью, для ожидающих пассажиров организовали доставку еды и питьевой воды, открыли полевую кухню, а детей из Брянска, следовавших в Крым, расселили в близлежащем поселке, сообщила пресс-секретарь компании-оператора переправы "Морская дирекция" Анна Дятловская.
По словам Дятловской, согласно последним данным, со стороны Крыма в очереди ожидают 213 транспортных средств, в том числе восемь автобусов, со стороны Краснодарского края – 322, в их числе 22 автобуса.
"В обоих портах пассажиры обеспечены горячими напитками, кипятком и питьевой водой. В круглосуточном режиме работают медпункты. В порту "Кавказ" совместно с администрацией города Темрюк организовано бесплатное горячее питание, работает полевая кухня", — сказала РИА Новости Дятловская.
Кроме того, по ее словам, на накопители "Кавказ-2" (около поселка Ильич) открыли столовую, где по доступным ценам можно поесть.
Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) наряду с аэропортом Симферополя сейчас являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив, автомобильная часть моста будет введена в строй в конце 2018 года
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