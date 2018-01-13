ЛДПР предложит включить пельмени и блины в список наследия ЮНЕСКО

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В думской фракции ЛДПР предложат ЮНЕСКО включить пельмени и блины в список нематериального наследия, заявил РИА Новости депутат от ЛДПР Александр Курдюмов.

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон предложил внести французский багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

"Пельмени я бы внес (в список нематериального наследия ЮНЕСКО – ред.), блины, наш русский продукт, вкуснейший русский продукт. Пельмени и блины – то, что всегда делают в наших домах. В России в каждом доме делают пельмени и в каждом доме пекут блины. Два продукта, которые можно внести и которые должны пройти сквозь века", — сказал Курдюмов РИА Новости.

Депутат подтвердил, что во фракции ЛДПР подготовят такую идею и предложат ее ЮНЕСКО.

Парламентарий считает, что "вкуснее продуктов, чем блины и пельмени, нет". "Везде, где я ни езжу, в командировках, за рубежом, везде, везде, где русские, где россияне, везде едят пельмени и блины. И с удовольствием все иностранцы, когда приезжают к нам, с удовольствием уплетают блины, они с большим удовольствием едят наши пельмени, со сметаной, с медом, с маслом с вареньем, со всем чем угодно", — рассказал Курдюмов.

"И в любом месте, где вы увидите пельмени и блины, там обязательно есть русские, россияне, всегда они присутствуют", — заключил он.