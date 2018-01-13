Роспотребнадзор предупредил об опасности употребления жиросжигателя

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор сообщил об опасности употребления вредного для здоровья жиросжигателя, в РФ продукт не разрешен к обороту как пищевой и не зарегистрирован в качестве спецпитания или БАД, сообщается на сайте ведомства.

"В связи с полученной информацией о причинении вреда жизни и здоровью граждан в Великобритании от употребления жиросжигателя DNP, содержащего химическое вещество 2,4 динитрофенол (ДНФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает, что указанный продукт в РФ не разрешен к обороту как пищевой продукт, не зарегистрирован в качестве специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства, биологически активной добавки, пищевой добавки", — говорится в сообщении.

Указанный продукт в нарушение требований законодательства рекламируется как жиросжигатель и реализуется в интернете, в том числе через социальные сети, например ВКонтакте, подчеркнули в ведомстве. При этом вещество динитрофенол используется при производстве красителей для пропитки дерева и тканей и не предназначено для приема внутрь.

Роспотребнадзор просит не покупать и не употреблять этот продукт. При наличии уже приобретенного жиросжигателя рекомендуется обращаться в Роспотребнадзор и его территориальные органы, в том числе по телефонам горячих линий, а также по электронной почте для обращений граждан depart@gsen.ru.

Ведомство принимает меры, направленные на пресечение оборота этого продукта.