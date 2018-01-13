Полуфиналисты конкурса "Лидеры России" смогут стажироваться у наставника

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Не только финалисты, но и полуфиналисты конкурса "Лидеры России" смогут пройти стажировку у наставника, которая продлится один год, если наставник их выберет, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко во время второго полуфинала конкурса по Москве.

Политик напомнил, что 300 человек, прошедших в финал, получат грант на 1 миллион рублей на повышение квалификации в любом из российских вузов, а 100 финалистов конкурса получат возможность пройти стажировку у наставника.

"Сначала участники (100 финалистов) выбирают, к кому они хотели бы попасть, списки получают наставники и дальше наставники среди тех, кто к нему записался, кто хотел бы к нему попасть, уже выбирают тех, кто ему интересен… Ничего не мешает наставнику выбрать не из 100, а из 300, или выбрать из полуфиналистов, не прошедших в финал. Так тоже возможно", — сказал Кириенко.

Первый замглавы администрации президента РФ подчеркнул, что такое решение возможно, если кто-то покажет "свои качества". "Может быть, чуть-чуть не хватило до победы, но в какой-то одной из компетенций вы проявили максимальные качества, заинтересовали наставника, у вас тоже есть возможность в течение этого года не просто готовиться к следующему конкурсу, но и поработать с одним из лучших управленцев нашей страны", — заявил участникам полуфинала Кириенко.

Цель всероссийского конкурса "Лидеры России" — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций. В финал конкурса выйдут 300 участников из 2,7 тысячи, которые прошли отборочную часть. Финалисты получат гранты, которые помогут им повысить квалификацию на лучших программах для управленцев.