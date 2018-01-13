Плачевное состояние: в Сети появилось видео с украинскими кораблями в Крыму

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Сети появилось видео с украинскими кораблями, которые сейчас находятся в Крыму.

На кадрах видны морские тральщики "Чернигов" и "Черкассы", подводная лодка "Запорожье" и спасательное буксирное судно "Кременец". Судя по ролику, военная техника находится в плохом состоянии — корпуса обшарпаны, повсюду видна ржавчина.

На днях Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву оставшиеся в Крыму военные корабли и самолеты, хотя они в плачевном состоянии. При этом командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко утверждал, что в 2014 году эта техника якобы была отремонтирована. Украинский МИД заявил, что прорабатывает предложение российского лидера.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95 процентов жителей полуострова высказались за вхождение в состав России.