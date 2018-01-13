Плачевное состояние: в Сети появилось видео с украинскими кораблями в Крыму

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Сети появилось видео с украинскими кораблями, которые сейчас находятся в Крыму.
На кадрах видны морские тральщики "Чернигов" и "Черкассы", подводная лодка "Запорожье" и спасательное буксирное судно "Кременец". Судя по ролику, военная техника находится в плохом состоянии — корпуса обшарпаны, повсюду видна ржавчина.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95 процентов жителей полуострова высказались за вхождение в состав России.
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