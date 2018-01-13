Обращавшимся к Путину сахалинским морякам выплатили долги по зарплате

ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Морякам с судов компании "Вип Строй Холдинг" (Южно-Сахалинск), обратившимся в 2017 году к президенту РФ Владимиру Путину из-за долгов по зарплате, выплатили все деньги, сообщил журналистам председатель дальневосточной региональной организации Российский профсоюз моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

По его словам, из-за неоднократного нарушения прав моряков с теплоходов "СТ Винд", "Порт Мэй", "Маджестик" и "Тесса" 15 июня 2017 года было организовано коллективное обращение моряков к Путину.

"После вмешательства Генеральной прокуратуры по указанию президента России было возбуждено 20 уголовных дел к руководителю компании, и заработная плата морякам в конце концов была выплачена", — сообщил Сухнов.

Члены экипажа теплохода "Порт Мэй" сообщали о долгах по зарплате с 2016 года.