"Русских вычисляют быстро": как пережить зиму в Таиланде, Индии и на Бали

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Игорь Кармазин. Стужа, мгла и авитаминоз — зимой хочется резко поменять не только пейзаж за окном, но и рацион питания. Многие россияне на время холодов перемещаются поближе к экватору. Наиболее популярные направления "климатического" туризма — Таиланд, индийский Гоа и остров Бали в Индонезии. Впрочем, не все уезжают только на зимовку. Как живут наши сограждане в тропических широтах — в материале РИА Новости.

Андрей Сохов, предприниматель

Я решил переехать в Таиланд в 2010 году. Тогда в Центральной России были страшные пожары, в Подмосковье горели торфяники, Москву заволокло дымом. А мы с женой ждали ребенка, оставаться в такой атмосфере было просто опасно.

В Паттайе у меня на тот момент уже была квартира, поэтому долго думать о том, куда ехать на период беременности и родов, не пришлось.

Уезжая, я даже не мог себе представить, что задержусь в этой стране на годы. Таиланд ассоциировался у меня исключительно с отдыхом на пару-тройку недель — не более. Мы с супругой просто дожидались рождения сына. Потом она решила, что теплый климат и морепродукты нужны ребенку. И я задумался о том, чем сам бы мог там заниматься.

Вообще, у меня два высших юридических образования, меня даже звали в прокуратуру на Сахалин, но тогда перспектива переезда в такую даль меня не обрадовала. В России раньше я владел заведениями общепита. Мне захотелось и в Таиланде заняться ресторанным бизнесом. Юридическое образование, кстати, сильно помогло — я легче других русских разбирался в местных законах. Самая первая и глобальная проблема при открытии ресторана в Паттайе — поиск помещения. Я рассмотрел очень много вариантов, но практически везде заоблачными были key money — своеобразные отступные действующему арендатору за право аренды.

У многих местных иностранец ассоциируется с миллионером, поэтому договориться тяжело. В итоге нам помогла наша тайская няня. Она сама разговаривала с земляками о цене, и мы сэкономили значительную сумму денег.

Вторая проблема — подбор персонала. Далеко не у всех тайцев достаточно профессионализма и желания работать. Не все они трудолюбивы, надо знать к ним подход. Стимулировать их можно не столько деньгами, сколько хорошим отношением, вниманием — подарками на день рождения, корпоративными вечеринками. Еще одна сложность — внутренние интриги. Новичкам в коллективе всегда приходилось очень тяжело.

Отдельного упоминания заслуживает тайский менталитет. Многие живут под лозунгом "Май пен рай" — в вольном переводе это означает "не парься", "не беспокой других". Как-то раз, например, я вызвал электрика, чтобы установить дополнительное освещение. Он вырезал отверстия в потолке и одно из них сделал больше, чем надо. Все установил, но на потолке осталась щель. На что он просто махнул рукой: "Ничего страшного, не сильно же видно"…

В итоге я прожил в Таиланде 6,5 лет, однако потом решил все же вернуться на родину. Больше всего скучал по свежему российскому воздуху, по прохладе. Постоянная изнуряющая жара была для меня утомительна. Сейчас в Таиланд только зимой иногда приезжаю.



Юлия Харина, рукодельница, йога-тренер

Впервые я оказалась в Индии 12 лет назад. У меня на тот момент уже сложилась успешная карьера в Новосибирске, но я с первых же дней сильно прониклась духом Гоа.

Меня поразил сказочный образ жизни, удивительные люди со счастливыми улыбками. К концу отпуска я решила бросить все и пожить здесь полгода. У меня были хорошая финансовая подушка и репутация — я знала, что в любой момент смогу вернуться обратно.

Прилетев, почти сразу познакомилась с молодым человеком, который в итоге стал моим мужем. Мы могли позволить себе бездельничать, однако активная натура взяла свое. Поначалу занимались организацией свадеб. Муж — профессиональный фотограф и видеооператор, снимал репортажи и частные фильмы. Мы увлекались здоровым образом жизни, аюрведой, я преподавала йогу (инструкторский курс проходила в Москве).

Потом зона интересов расширилась, я начала делать авторские украшения и одежду, а муж — выступать на мероприятиях с видеопроекциями и лазерным шоу. Сейчас полгода мы живем в России, полгода — в Индии. Зарабатывать здесь гораздо сложнее, чем дома, но тут море, солнце, свежие фрукты, гораздо более расслабленные люди из разных стран мира, возможности для творчества.

При этом на Гоа довольно грязно на улицах, встречаются иногда потерянные персонажи, утратившие все ориентиры в жизни. Россияне здесь живут в основном на доход с аренды квартир и понемногу подрабатывают творчеством, рукоделием, массажами, йогой и прочим. Гоа вроде бы ассоциируется с представителями неформальных субкультур — хиппи, растаманами. Однако сейчас их все меньше. В моде простота и минимализм.

В России я тоже себя хорошо чувствую, но все-таки суеты там гораздо больше. А здесь я могу сосредоточиться на своем внутреннем мире, прислушаться к своим ощущениям. Однажды я сидела на холме, смотрела на закат и плакала от счастья! В какой-то момент подошел дедушка с длинной седой бородой в белых одеждах, было ощущение, что он весь светится. Он сел рядом, и мы молча смотрели на заходящее солнце. Он произнес всего лишь одну фразу: Life is so simple ["Жизнь такая простая"] и ушел. Потом друзья-европейцы мне рассказали, что это был американский миллионер, который почти все свое состояние раздал на благотворительность.



Кристина Власова, переводчик

Я приезжаю на Бали зимой, наверное, уже лет семь. На острове два сезона — свежий ветер и свежий дождь. В сухой период дует приятный ветерок, спасающий от изнуряющей жары. Это с мая по октябрь, когда туристов много, и цены высокие. Как обстоит дело в сезон дождей? В январе и феврале тропические ливни регулярны, в декабре и марте их меньше, и они льют преимущественно по ночам, в ноябре и апреле может быть сухо. Еще один минус — именно зимой океан становится мутным, бурным и очень грязным: дожди смывают мусор и пластик в воду.

Но для любителей теплого климата и тропической природы здесь рай. Круглый год температура воздуха на Бали не опускается ниже 26 градусов, вода в океане — 26-28 градусов. Остров очень разный. Здесь и океан, и озера, и вулканы, и утесы, и рисовые поля, и джунгли. Два высоких действующих вулкана — можно совершить на них восхождение, чтобы встретить рассвет.

Балийцы очень чтят свои традиции, именно религия определяет их образ жизни. По несколько раз в день они задабривают высшие силы подношениями — корзиночками из пальмовых листьев с цветами, благовониями и маленьким подарком для духов: печеньем, шоколадом, монеткой или даже сигаретой. Русских местные вычисляют очень быстро. Говорят, мы мало улыбаемся.

Далеко не все пляжи Бали пригодны для купания, но зато здесь раздолье для серферов. Мои друзья устраивают серф-лагерь, к ним-то я и приезжаю, иногда помогаю с переводом.

Я вижу, как остров меняется. За последние пять лет стало больше пробок, больше людей, много строек, цены гораздо выше. Расходы сейчас очень сильно выросли. Даже на еду. Я недавно посчитала, сколько у меня ушло денег за декабрь, и была в шоке от потраченной суммы, потому что выходит по затратам как в Москве.

Для себя я поняла: очень важно просто быть хорошим человеком. По своему окружению я вижу, что открытые, искренние, деятельные люди находят себя везде, в любом месте — хоть в России, хоть в Индонезии.