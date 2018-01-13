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Общество

"Русских вычисляют быстро": как пережить зиму в Таиланде, Индии и на Бали

08:0013.01.2018
(обновлено: 09:11 13.01.2018)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкОтдых на острове Ко-Самет, ТаиландОтдых на острове Ко-Самет, Таиланд
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Игорь Кармазин. Стужа, мгла и авитаминоз — зимой хочется резко поменять не только пейзаж за окном, но и рацион питания. Многие россияне на время холодов перемещаются поближе к экватору. Наиболее популярные направления "климатического" туризма — Таиланд, индийский Гоа и остров Бали в Индонезии. Впрочем, не все уезжают только на зимовку. Как живут наши сограждане в тропических широтах — в материале РИА Новости.

Участники мероприятия по спуску с горы в купальниках, проходящего в рамках фестиваля BoogelWoogel на Роза Хутор
© РИА Новости / Нина Зотина
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Андрей Сохов, предприниматель

Я решил переехать в Таиланд в 2010 году. Тогда в Центральной России были страшные пожары, в Подмосковье горели торфяники, Москву заволокло дымом. А мы с женой ждали ребенка, оставаться в такой атмосфере было просто опасно.

В Паттайе у меня на тот момент уже была квартира, поэтому долго думать о том, куда ехать на период беременности и родов, не пришлось.

Уезжая, я даже не мог себе представить, что задержусь в этой стране на годы. Таиланд ассоциировался у меня исключительно с отдыхом на пару-тройку недель — не более. Мы с супругой просто дожидались рождения сына. Потом она решила, что теплый климат и морепродукты нужны ребенку. И я задумался о том, чем сам бы мог там заниматься.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкТуристы отдыхают на пляже Таиланда
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Туристы отдыхают на пляже Таиланда

Вообще, у меня два высших юридических образования, меня даже звали в прокуратуру на Сахалин, но тогда перспектива переезда в такую даль меня не обрадовала. В России раньше я владел заведениями общепита. Мне захотелось и в Таиланде заняться ресторанным бизнесом. Юридическое образование, кстати, сильно помогло — я легче других русских разбирался в местных законах. Самая первая и глобальная проблема при открытии ресторана в Паттайе — поиск помещения. Я рассмотрел очень много вариантов, но практически везде заоблачными были key money — своеобразные отступные действующему арендатору за право аренды.

У многих местных иностранец ассоциируется с миллионером, поэтому договориться тяжело. В итоге нам помогла наша тайская няня. Она сама разговаривала с земляками о цене, и мы сэкономили значительную сумму денег.

Вторая проблема — подбор персонала. Далеко не у всех тайцев достаточно профессионализма и желания работать. Не все они трудолюбивы, надо знать к ним подход. Стимулировать их можно не столько деньгами, сколько хорошим отношением, вниманием — подарками на день рождения, корпоративными вечеринками. Еще одна сложность — внутренние интриги. Новичкам в коллективе всегда приходилось очень тяжело.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВид на город Паттайя
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вид на город Паттайя

Отдельного упоминания заслуживает тайский менталитет. Многие живут под лозунгом "Май пен рай" — в вольном переводе это означает "не парься", "не беспокой других". Как-то раз, например, я вызвал электрика, чтобы установить дополнительное освещение. Он вырезал отверстия в потолке и одно из них сделал больше, чем надо. Все установил, но на потолке осталась щель. На что он просто махнул рукой: "Ничего страшного, не сильно же видно"…

Светлана Елкина спасает черепах
© фото из личного архива Светланы Елкиной
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В итоге я прожил в Таиланде 6,5 лет, однако потом решил все же вернуться на родину. Больше всего скучал по свежему российскому воздуху, по прохладе. Постоянная изнуряющая жара была для меня утомительна. Сейчас в Таиланд только зимой иногда приезжаю.

Юлия Харина, рукодельница, йога-тренер

Впервые я оказалась в Индии 12 лет назад. У меня на тот момент уже сложилась успешная карьера в Новосибирске, но я с первых же дней сильно прониклась духом Гоа.

Меня поразил сказочный образ жизни, удивительные люди со счастливыми улыбками. К концу отпуска я решила бросить все и пожить здесь полгода. У меня были хорошая финансовая подушка и репутация — я знала, что в любой момент смогу вернуться обратно.

© РИА Новости / Мария Косарева Туристы на пляже в ГОА, Индия
© РИА Новости / Мария Косарева
Туристы на пляже в ГОА, Индия

Прилетев, почти сразу познакомилась с молодым человеком, который в итоге стал моим мужем. Мы могли позволить себе бездельничать, однако активная натура взяла свое. Поначалу занимались организацией свадеб. Муж — профессиональный фотограф и видеооператор, снимал репортажи и частные фильмы. Мы увлекались здоровым образом жизни, аюрведой, я преподавала йогу (инструкторский курс проходила в Москве).

Потом зона интересов расширилась, я начала делать авторские украшения и одежду, а муж — выступать на мероприятиях с видеопроекциями и лазерным шоу. Сейчас полгода мы живем в России, полгода — в Индии. Зарабатывать здесь гораздо сложнее, чем дома, но тут море, солнце, свежие фрукты, гораздо более расслабленные люди из разных стран мира, возможности для творчества.

Развалины агоры (рыночной площади) в античном городе Филиппы
© РИА Новости / Алексей Даничев
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При этом на Гоа довольно грязно на улицах, встречаются иногда потерянные персонажи, утратившие все ориентиры в жизни. Россияне здесь живут в основном на доход с аренды квартир и понемногу подрабатывают творчеством, рукоделием, массажами, йогой и прочим. Гоа вроде бы ассоциируется с представителями неформальных субкультур — хиппи, растаманами. Однако сейчас их все меньше. В моде простота и минимализм.

В России я тоже себя хорошо чувствую, но все-таки суеты там гораздо больше. А здесь я могу сосредоточиться на своем внутреннем мире, прислушаться к своим ощущениям. Однажды я сидела на холме, смотрела на закат и плакала от счастья! В какой-то момент подошел дедушка с длинной седой бородой в белых одеждах, было ощущение, что он весь светится. Он сел рядом, и мы молча смотрели на заходящее солнце. Он произнес всего лишь одну фразу: Life is so simple ["Жизнь такая простая"] и ушел. Потом друзья-европейцы мне рассказали, что это был американский миллионер, который почти все свое состояние раздал на благотворительность.

Кристина Власова, переводчик

Я приезжаю на Бали зимой, наверное, уже лет семь. На острове два сезона — свежий ветер и свежий дождь. В сухой период дует приятный ветерок, спасающий от изнуряющей жары. Это с мая по октябрь, когда туристов много, и цены высокие. Как обстоит дело в сезон дождей? В январе и феврале тропические ливни регулярны, в декабре и марте их меньше, и они льют преимущественно по ночам, в ноябре и апреле может быть сухо. Еще один минус — именно зимой океан становится мутным, бурным и очень грязным: дожди смывают мусор и пластик в воду.

© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкТурист на острове Бали
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Турист на острове Бали
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© РИА Новости / Нина Зотина
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Но для любителей теплого климата и тропической природы здесь рай. Круглый год температура воздуха на Бали не опускается ниже 26 градусов, вода в океане — 26-28 градусов. Остров очень разный. Здесь и океан, и озера, и вулканы, и утесы, и рисовые поля, и джунгли. Два высоких действующих вулкана — можно совершить на них восхождение, чтобы встретить рассвет.

Балийцы очень чтят свои традиции, именно религия определяет их образ жизни. По несколько раз в день они задабривают высшие силы подношениями — корзиночками из пальмовых листьев с цветами, благовониями и маленьким подарком для духов: печеньем, шоколадом, монеткой или даже сигаретой. Русских местные вычисляют очень быстро. Говорят, мы мало улыбаемся.

© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкНа пляже Кута острова Бали
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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На пляже Кута острова Бали

Далеко не все пляжи Бали пригодны для купания, но зато здесь раздолье для серферов. Мои друзья устраивают серф-лагерь, к ним-то я и приезжаю, иногда помогаю с переводом.

Я вижу, как остров меняется. За последние пять лет стало больше пробок, больше людей, много строек, цены гораздо выше. Расходы сейчас очень сильно выросли. Даже на еду. Я недавно посчитала, сколько у меня ушло денег за декабрь, и была в шоке от потраченной суммы, потому что выходит по затратам как в Москве.

Для себя я поняла: очень важно просто быть хорошим человеком. По своему окружению я вижу, что открытые, искренние, деятельные люди находят себя везде, в любом месте — хоть в России, хоть в Индонезии.

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