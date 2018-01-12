Что скрывает подземная Москва: "невидимая" река и люки с "защитой" у Кремля

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Карина Камалова. Жители Москвы и туристы, гуляя мимо ЦУМа, Манежной площади, прогуливаясь по Цветному бульвару или вблизи Кремля, вряд ли задумываются о том, что прямо под ними несется поток старинной реки Неглинная.

Когда-то полноценная река, огибающая весь центр столицы, была запрятана в трубу. Сегодня коллектор Неглинки хорошо защищен и практически недоступен. Любопытным горожанам или диггерам попасть к реке едва ли возможно, но интерес к ней по-прежнему не утихает.

В пятницу корреспондент РИА Новости в рамках пресс-тура спустилась в знаменитый коллектор Неглинки и вместе со специалистами предприятия ГУП "Мосводосток" осмотрела запрятанные конструкции водосточного тоннеля.

Сегодня Неглинка, наряду с другими коллекторами, защищает город от наводнений, которые вплоть до середины прошлого века систематически тревожили власти и жителей столицы. В связи с такой важной функцией, бригады "Мосводостока" каждую зиму спускаются сюда и обследуют камеры коллектора на предмет неисправностей, повреждений, заиленности и других дефектов, чтобы в период сильных весенних паводков и снеготаяния коллектор обеспечивал беспрепятственный пропуск воды.

История "невидимой" Неглинки

Спускаясь в коллектор, окунаешься буквально в непроглядную тьму. Без фонарей здесь не ступить и шагу. В десяти метрах под гостиницей "Метрополь", куда специалисты "Мосводостока" бережно спустили группу журналистов, громко шумит вода. Она проходит здесь под самыми ногами, а громкий звук ее несущегося потока сочетается с пугающим гулом проезжающих сверху машин.

Как рассказали журналистам, бригады "Мосводостока" спускаются сюда исключительно зимой, в сезон, когда меньше всего осадков. Именно тогда уровень воды в тоннеле позволяет проводить по нему пешие осмотры. Сейчас Неглинка действительно "невысокая", уровень реки в коллекторе не достигает и колен.

"Зимой меньше осадков, во время дождя мы бы с вами не смогли так стоять, нас бы наверняка снесло", — рассказал журналистам генеральный директор предприятия Константин Ишханян, который тоже решил вместе со всеми спуститься в водосточный тоннель.

По его словам, во время сильных дождей, например таких, какие были недавним летом, уровень воды здесь поднимается едва ли не под самый свод тоннеля. Действительно, подняв голову, на стенах коллектора можно разглядеть темные полосы — это следы воды, которая когда-то заполняла коллектор вплоть до самого его потолка.

Неглинка, протяженностью 7,5 километра, берет свое начало в Марьиной роще. "Невидимая" река ведет свой путь под Самотечными скверами, Самотечной площадью, минует Цветной бульвар, расположенную рядом Трубную площадь и одноименную улицу Неглинную. Речка течет под ЦУМом, Театральной площадью, Манежной площадью, под Александровским садом, вдоль Кремлевской стены и, наконец, впадает в Москву-реку.

Сложно поверить, но когда-то Неглинка была полноценной рекой, по ней жители катались на лодках, в ней ловили рыбу, на ней возводились плотины. А в 16-м веке водами Неглинной был заполнен ров вдоль Кремлевской стены, который защищал Кремль от вражеских нападений с запада и северо-запада. Со временем река стала заболачиваться, люди стали сбрасывать в нее всевозможные отходы, что имело свои очевидные последствия. В конечном счете, было принято решение заключить загрязненную и неприглядную уже реку в трубопровод.

Создание коллектора Неглинки решило еще одну крупную проблему — наводнения. "Москва всегда подвергалась такому явлению, как наводнение. Последнее крупное наводнение было в 1908 году, когда уровень Москвы-реки поднялся на 9 метров и затопило 16 квадратных километров городской территории, 100 улиц, пострадало около 200 тысяч жителей. Следующие наводнения были в 1926, в 1931 годах и уже в современное время — в 1949-м, когда на Неглинке уровень воды поднялся на 20 метров. Последнее наводнение было уже в 1960-х годах", — рассказал Ишханян.

Позднее, в 1970-х годах, властями города было принято решение о строительстве большого нового коллектора, и проблема наводнений в Москве была решена, добавил он.

Миф о белых тараканах



Интерес к Неглинке не спадает с годами, и далеко не последнюю роль в этом сыграл известный российский журналист и писатель Владимир Гиляровский, который подробно описал подземные катакомбы в своем известном романе "Москва и москвичи". Многие горожане, испытывающие интерес к Неглинке, спускались в коллектор, чтобы пройти маршрутом писателя. Сам он отмечал здесь только зловония, нечистоты, трупы разных животных и сплошную грязь. Если бы Гиляровский спустился в коллектор в наши дни, он не заметил бы в Неглинке и крупного мусора.

"Весь крупногабаритный мусор, иловый осадок собирается и переносится к смотровым камерам, откуда его можно вытащить. Затем он грузится в специальные контейнеры, мешки и с помощью кранов поднимается на поверхность, загружается в самосвалы и свозится на мусорные площадки в зависимости от вида мусора", — рассказал начальник первого экспедиционного района ГУП "Мосводосток" Николай Крепак.

Мусор, который стекает в коллектор с поверхности Москвы, в основном малогабаритный. Как рассказал Крепак, из наиболее интересного — находятся старые банковские карточки или пустые кошельки. "Больше примечательных ценностей, золота или серебра, мы не находили, к сожалению", — отшучивается он.

© РИА Новости / Валерий Мельников Сотрудник ГУП "Мосводосток" во время сезонных работ в водосточном коллекторе реки Неглинной в Москве. © РИА Новости / Валерий Мельников Сотрудник ГУП "Мосводосток" во время сезонных работ в водосточном коллекторе реки Неглинной в Москве.

Развеяли журналистам и миф о белых 10-сантиметровых тараканах, которых якобы когда-то увидел экс-мэр столицы Юрий Лужков, спустившийся в этот тоннель. Ни белых, ни 10-сантиметровых тараканов журналистам заметить не удалось.

"За время нашей работы белых тараканов мы не видели, Юрий Михайлович (Лужков – ред.), может быть, видел. Тараканы — частые обитатели подземных коммуникаций, в особенности они обитают под торговыми точками, рынками, где есть пищевые отходы. Но это не белые, обычные стандартные тараканы", — пояснил Крепак.

Кремль на замке



В этот момент группа журналистов уже пересекла Моховую улицу и оказалась в районе улицы Неглинной. За нами протекали два русла — старое, которое уходит направо через Александровский сад, и новое — протекающее по территории Варварки и парка "Зарядье".

Несмотря на все, в городе все еще находятся диггеры, которые организовывают платные экскурсии по коллектору. В качестве мер защиты сегодня новые водостоки оснащают запорными крышками, которые невозможно открыть без наличия специального ключа. Такие, например, имеются на территории Кремля.

"С территории Кремля точно никто не залезет. Все новые водостоки строятся со вторыми запорными крышками, без специального ключа крышку ни ломом, ни чем-то другим открыть уже невозможно. Но есть еще старые коммуникации, поэтому, чисто теоретически, если человек захочет спуститься, он сможет это сделать, вопрос только в том, что он будет здесь делать без специальной подготовки и не зная, как здесь все работает. Здесь можно просто потеряться", — предостерегает начальник экспедиционного района.

Кроме того, спуск в коллектор без согласования и разрешения "Мосводостока" категорически запрещен и является нарушением: если человека поймают без необходимого снаряжения, без сопровождения сотрудников предприятия, он может понести ответственность.

"В реку Неглинку при Гиляровском сбрасывалось все. Здесь можно было найти все, что угодно. Сейчас при современном уровне оснащения, решетки коллектора не пропускают крупногабаритный мусор. Чтобы сюда попало что-то крупное, нужно принять какие-то противоправные действия, открыть крышку люка и сбросить что-то. Бывают случаи, когда правоохранительные органы находят что-то в акватории Москвы-реки, они вызывают службы "Мосводостока", чтобы обследовать, в том числе и коллекторы. Но не было такого, чтобы мы в коллекторах обнаружили трупы или части людей", — заключил Крепак.

Неглинка готова сдержать паводок



Как уже упоминалось, Неглинная по-прежнему играет далеко не последнюю роль в жизнедеятельности Москвы, ее коллектор удерживает воды во время сильных дождей или ливней. Для того, чтобы подготовить его к предстоящему весеннему паводку сотрудники "Мосводостока" каждую зиму проводят регламентные работы.

"Мы осматриваем техническое состояние коллектора, обследуем его на наличие повреждений, сколов, механических повреждений, развалов. Мы осматриваем степень загрязнения коллектора, иловые отложения в любом случае образуются. Осматриваем на наличие крупногабаритного мусора, который может препятствовать нормальному водоотведению. Чтобы, когда начнутся ливневые весенние дожди, снеготаяние, коллектор был готов к полноценному пропуску воды", — рассказывает Крепак.

© РИА Новости / Валерий Мельников Сотрудники ГУП "Мосводосток" во время сезонных работ в водосточном коллекторе реки Неглинной в Москве. © РИА Новости / Валерий Мельников Сотрудники ГУП "Мосводосток" во время сезонных работ в водосточном коллекторе реки Неглинной в Москве.

Прежде чем работник спускается в колодец, в люк опускают газоанализатор — прибор, который делает замеры содержания в коллекторе кислорода, метана и углекислого газа. В случае если какой-то из показателей не соответствует норме, проводится проветривание коллектора, открывается как минимум два смотровых колодца. И только после того, как газоанализатор показал, что все показатели в норме — человек может спуститься в коллектор для проведения осмотра.

"Бригады в пешей проходке осматривают все сети, чтобы мы понимали, где необходим ремонт, где необходима прочистка русла, где необходимо убрать случайный крупногабаритный мусор. Там, где нет возможности пешим образом пройти это все, мы используем видеодиагностику. Это аппараты с камерами, которые пролезают в коллекторы меньшего диаметра, до 200 миллиметров, и снимают. Затем мы составляем акты, и по этим актам бригады проводят ремонт или очистку. И таким образом мы готовимся к весенним паводкам, чтобы на территории Москвы не было никаких подтоплений", — заключил гендиректор предприятия Константин Ишханян.

В результате обхода Неглинной в пятницу сотрудники "Мосводостока" и журналисты убедились, что состояние коллектора Неглинки, несмотря на его долгую историю, более чем удовлетворительное и никаких препятствий для потока воды не нашлось. А, значит, Москве предстоящей весной и в ближайшее время не грозят никакие крупные паводки и тем более подтопления.