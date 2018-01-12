Клишас удивлен поспешностью принятия Думой закона о притравочных станциях

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас удивлен той поспешностью, с которой Госдума приняла закон о притравочных станциях, не принимая во внимание широкий общественный резонанс, который вызвал документ в профессиональном сообществе.
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия") высказал мнение, что в работе некоторых сенаторов усматривается конфликт интересов, а также признаки лоббирования интересов собственного бизнеса, а не избирателей. В связи с этим депутат от КПРФ Николай Коломейцев предложил по итогам обсуждения направить соответствующее письмо в мандатную комиссию Совфеда. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил сделать это в рабочем порядке.
"Депутатам Госдумы не следует искать черную кошку в темной комнате, тем более что ее там нет", — сказал Клишас РИА Новости в пятницу.
Такая поспешность под конец очень напряженной сессии, по мнению сенатора, говорит "либо о чрезвычайной небрежности, либо о нежелании предметной дискуссии с людьми, которые придерживаются другой точки зрения".
Документ был разработан группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Парламентарии предлагали установить законодательно требование, при котором физический контакт между собаками и дикими животными будет запрещен, как и любые методы, предусматривающие жестокое обращение с животными, например, травмирование перед тренировкой. Владельцы притравочных станций должны были бы устанавливать ограждения из сетки или стекла, которые защитили бы от травм как охотничьих собак, так и диких животных.