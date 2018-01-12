Клишас удивлен поспешностью принятия Думой закона о притравочных станциях

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас удивлен той поспешностью, с которой Госдума приняла закон о притравочных станциях, не принимая во внимание широкий общественный резонанс, который вызвал документ в профессиональном сообществе.

Госдума в пятницу приняла решение о создании согласительной комиссии для преодоления разногласий по закону о запрете контактных притравочных станций. Ранее документ был принят Госдумой, но в конце декабря Совет Федерации его отклонил. Сенаторы сочли, что введение запрета на прямой контакт охотничьих собак с животными может навредить охотничьей отрасли.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия") высказал мнение, что в работе некоторых сенаторов усматривается конфликт интересов, а также признаки лоббирования интересов собственного бизнеса, а не избирателей. В связи с этим депутат от КПРФ Николай Коломейцев предложил по итогам обсуждения направить соответствующее письмо в мандатную комиссию Совфеда. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил сделать это в рабочем порядке.

"Депутатам Госдумы не следует искать черную кошку в темной комнате, тем более что ее там нет", — сказал Клишас РИА Новости в пятницу.

По его словам, Совету Федерации тоже "показалось очень странным", что закон, который получил столь широкий общественный резонанс, "был принят Госдумой за несколько дней, при том что это закон, регулирующий вопросы совместного ведения, он не прошел обсуждения с регионами и общественными организациями, представляющими различные точки зрения".

Такая поспешность под конец очень напряженной сессии, по мнению сенатора, говорит "либо о чрезвычайной небрежности, либо о нежелании предметной дискуссии с людьми, которые придерживаются другой точки зрения".

Клишас выразил надежду, что в рамках согласительной комиссии большинство проблем этого закона будут решены.

Документ был разработан группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Парламентарии предлагали установить законодательно требование, при котором физический контакт между собаками и дикими животными будет запрещен, как и любые методы, предусматривающие жестокое обращение с животными, например, травмирование перед тренировкой. Владельцы притравочных станций должны были бы устанавливать ограждения из сетки или стекла, которые защитили бы от травм как охотничьих собак, так и диких животных.