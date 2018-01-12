Сенатор пояснил, когда физлицам придется соблюдать закон о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Соблюдение законодательства о СМИ-иноагентах может касаться юридических и физических лиц, всех, кто занимается распространением материалов среди неограниченного круга лиц, с получением финансирования за счет средств иностранных источников, заявил журналистам в пятницу глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Сенатор прокомментировал принятие в первом чтении Госдумой законопроекта о порядке деятельности СМИ-иноагентов. Законопроект предусматривает требования к учреждению российских организаций иностранными СМИ-иноагентами, к маркировке их информации, а также к порядку ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушениями требований законодательства.

Как пояснил Клишас, соблюдение законодательства о порядке распространения массовой информации является обязанностью как юридических, так и физических лиц. "На основании этого законопроектом устанавливается возможность признания физического лица иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, при наличии установленных законом признаков (распространение материалов среди неограниченного круга лиц, получение финансирования за счет средств иностранных источников), отметил он.

Случаи распространения массовой информации физическими лицами среди ограниченной аудитории и в отсутствии иностранного финансирования её распространения не подпадают под установленные законом признаки СМИ-иноагента. Такие физические лица не могут быть признаны СМИ-иноагентами, уточнил Клишас.

По его словам, законодатель исходит из того, что информирование о распространении материалов в интересах иностранного государства в современных условиях является важной гарантией соблюдения и защиты прав российских граждан. "Выводы о возможности признания любого физического лица СМИ-иноагентом не основаны на положениях законопроекта", — подчеркнул сенатор.

Он пояснил, что парламентарии исходят из того, что решения о признании СМИ-иноагентом "будут иметь исключительный характер как зеркальный ответ на действия иностранных государств в отношении российских СМИ".