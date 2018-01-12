Садовничий рассказал о курсе по криптовалютам в МГУ

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В МГУ имени Ломоносова преподается курс по криптовалютам, сообщил ректор университета Виктор Садовничий журналистам.

"Это есть уже у (декана экономического факультета Александра) Аузана… Сейчас это многих интересует, и есть такой курс или семинар", — сказал Садовничий.

"Я начал читать курс в Московском университете по big data… На первую лекцию пришло 600 ребят. Сейчас продолжают мои коллеги этот курс, надо сказать, что интерес к этому вопросу очень сильный", — добавил он.