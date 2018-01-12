Онищенко поддержал идею о пугающих иллюстрациях на бутылках спиртного

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Любое предложение, направленное на то, чтобы напугать потенциального потребителя алкоголя, является плодотворным, заявил в пятницу РИА Новости бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Ранее на сайте телеканала RT сообщалось, что руководство федерального проекта "Трезвая Россия" обратилось в Минздрав РФ с идеей о размещении на упаковках алкогольной продукции иллюстраций, предупреждающих о вреде чрезмерного употребления спиртного. В министерстве сообщили, что готовы изучить инициативу.

"Любое решение, направленное на то, чтобы лишний раз предупредить и даже напугать потенциального потребителя алкогольной продукции, это идея плодотворная. Её надо всячески поддерживать", — сказал Онищенко.

По его словам, также необходимо понимать, что подобное нововведение вызовет недовольство производителей алкогольной продукции.