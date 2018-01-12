МГУ создаст два музея на базе научно-технологической долины

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В научно-технической долине МГУ имени Ломоносова создадут музеи картин и камней, сказал на пресс-конференции ректор университета Виктор Садовничий.

"В долине планируется очень мощный комплекс, связанный с гуманитарной составляющей. Мы там построим музей картин, музей искусств", — сказал ректор.

Садовничий отметил, что университет является обладателем оригиналов тысяч картин, которые можно экспонировать, но пока для этого не было подходящих условий.

"Московский университет… обладатель коллекции камней: аметистов, агатов, окаменелостей… мы хотим коллекцию камней показать", — сказал ректор.