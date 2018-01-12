Путин присвоил генеральские звания 16 сотрудникам Генпрокуратуры

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил высшие классные чины (генеральские звания) 16 сотрудникам Генпрокуратуры в День работника органов прокуратуры, говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, классный чин государственного советника юстиции 1 класса (генерал-полковник) присваивается заместителю генерального прокурора РФ Сааку Карапетяну и заместителю генерального прокурора РФ Леониду Коржинеку.

Классный чин государственного советника юстиции 2 класса (генерал-лейтенант) присвоен заместителю генерального прокурора РФ Андрею Кикотю, южному транспортному прокурору Геннадию Круку, прокурору республики Саха (Якутия) Николаю Филипчуку.

Классный чин государственного советника юстиции 3 класса (генерал-майор) присвоен замначальнику Управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры Сергею Бочкареву, который от имени РФ подал гражданский иск о взыскании в доход государства 9 миллиардов рублей по делу полковника Дмитрия Захарченко.

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на торжественном мероприятии в Генпрокуратуре, посвященном 296-летию работы органов прокуратуры, поблагодарил "весь многотысячный коллектив за большой вклад в развитие системы прокуратуры, укрепление законности".

"К нашему профессиональному празднику за особые отличия в службе 30 работников органов прокуратуры награждены государственными наградами, 10 сотрудников отмечены наградами правительства Российской Федерации, 19 – Совета Федерации и Государственной Думы, 16 – присвоены высшие классные чины", — сказал Чайка.