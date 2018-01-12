В Greenpeace прокомментировали идею заваривания мусороповодов

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Внедрять раздельный сбор мусора в России надо созданием для этого условий, а не завариванием в домах мусоропроводов, которые также можно использовать при раздельном сборе мусора, заявил РИА Новости директор по программам Greenpeace России Иван Блоков.

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской ранее сообщил РБК, что одним из способов стимулирования граждан к раздельному сбору мусора может стать вариант, "когда мусоропроводы придется просто заварить".

"Наши сограждане готовы к раздельному сбору мусора, у них просто нет на это условий, которые должны предоставить соответствующие компании. Причём тут заваривание мусоропроводов, я не понимаю. Например, мусоропровод можно использовать для сбора одной из фракций мусора", – сказал Блоков.

По его словам, опыт показывает, что раздельного сбора можно добиться убеждением, изменением взглядов населения, а не жёсткими запретительными мерами.