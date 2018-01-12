Нарколог скептически отнесся к идее размещать пугающие картинки на алкоголе

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Использование пугающих иллюстраций на бутылках вряд ли окажет значительное влияние на уровень потребления спиртного, считает главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

Ранее на сайте телеканала RT сообщалось, что руководство федерального проекта "Трезвая Россия" обратилось в Минздрав РФ с идеей о размещении на упаковках алкогольной продукции иллюстраций, предупреждающих о вреде чрезмерного употребления спиртного. В министерстве сообщили, что готовы изучить инициативу.

"Я думаю, что человека, который привык пьянствовать и курить, ничего не испугает. Только какие-то запреты, которые реально работают. Ограничение потребления, законодательное ограничение — по месту, по времени — тогда, наверное, это работает", — сказал Брюн РИА Новости.

Нарколог добавил, что сложно оценить, какой эффект оказала подобная мера в случае с сигаретами, поскольку нет подобной статистики, но отметил, что "единственное, что сработало — это ограничение мест курения", а "алкоголя стали пить меньше, потому что ввели временные ограничения продаж".

"Все эти страшилки, по-моему, ничего кроме смеха у нашего народа не вызывают… Насколько я знаю, западные страны пошли просто по пути того, что это просто без каких-либо картинок, пустая пачка", — добавил Брюн.