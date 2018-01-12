Адмирал рассказал, как решить проблему с украинскими боеприпасами в Крыму

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Украину в ультимативном порядке следует обязать уничтожить принадлежащие ей боеприпасы с давно истекшим сроком хранения, складированные в Крыму, ремонт старой украинской техники с полуострова, которую готова передать Россия, обойдется этому государству дороже производства новой, заявил РИА Новости в пятницу бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.
"Проблеме необходимости утилизации старых снарядов в Крыму не один десяток лет. Украина давно должна была уничтожить эти боеприпасы. Надо ультимативно им поставить задачу, поскольку бесхозно брошенный боезапас представляет реальную угрозу. Или они утилизируют, или, в случае прогнозируемого их отказа, нам надо утилизировать его самостоятельно", — сказал Валуев.
Он считает, что "Украине восстановление техники, которую готова передать Россия, обойдется дороже, чем строительство новой".
"Поскольку Украина является собственником вооружения и военной техники, на что Россия не претендует, они могут с помощью РФ вывезти ее на утилизацию", — полагает Валуев.
По его мнению, "эта военная техника — не реставрируемая, она, скорее всего, пойдет на металлолом".
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>