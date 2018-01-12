Адмирал рассказал, как решить проблему с украинскими боеприпасами в Крыму

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Украину в ультимативном порядке следует обязать уничтожить принадлежащие ей боеприпасы с давно истекшим сроком хранения, складированные в Крыму, ремонт старой украинской техники с полуострова, которую готова передать Россия, обойдется этому государству дороже производства новой, заявил РИА Новости в пятницу бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.

Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с руководителями российских СМИ и информагентств. По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов, которые украинские военные могут забрать. Россия готова помочь транспортировать их в Одессу. Президент добавил, что есть и значительный боезапас, но он, по данным российских военных экспертов, не подлежит транспортировке, а только утилизации на месте. Путин отметил, что Россия готова пригласить украинских военных для участия в этой процедуре.

"Проблеме необходимости утилизации старых снарядов в Крыму не один десяток лет. Украина давно должна была уничтожить эти боеприпасы. Надо ультимативно им поставить задачу, поскольку бесхозно брошенный боезапас представляет реальную угрозу. Или они утилизируют, или, в случае прогнозируемого их отказа, нам надо утилизировать его самостоятельно", — сказал Валуев.

По его словам, утилизация боезапаса с истекшим сроком хранения происходит на месте, поскольку это потенциально опасная работа. "Были случаи, когда даже при соблюдении мер безопасности при утилизации снаряды взрывались и приводили к ЧП. Поэтому своих людей и свою установку для утилизации боезапаса с разрешения России Украина должна разместить вблизи нахождения боезапаса и утилизировать: латунь — отдельно, порох — отдельно и так далее", — пояснил адмирал.

Он считает, что "Украине восстановление техники, которую готова передать Россия, обойдется дороже, чем строительство новой".

"Поскольку Украина является собственником вооружения и военной техники, на что Россия не претендует, они могут с помощью РФ вывезти ее на утилизацию", — полагает Валуев.

По его мнению, "эта военная техника — не реставрируемая, она, скорее всего, пойдет на металлолом".

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