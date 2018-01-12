Экологи советуют не кормить лис, которые заходят в жилые кварталы Москвы

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Экологи Москвы рекомендуют горожанам в случае встречи с лисами в жилых кварталах не кормить и не трогать их, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия ГКУ "Дирекция Мосприроды" столичного департамента природы Сергей Бурмистров.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что горожане неоднократно во время новогодних праздников замечали лис в районе метро "Китай-город", а также на стройках у Томилинского лесопарка, Кузьминского парка, Царицыно и Битцевского леса. При этом в комитете ветеринарии Москвы отметили, что к ним сообщения от жителей об обнаружении лис в центре города не поступали.

"Лис в городе стало, действительно, больше, они прибегают из лесопарков в поисках еды и часто не боятся людей. Но не нужно забывать, что лисы — все же дикие животные, поэтому, если вы заметили в городе лису, не нужно к ней подходить, трогать ее или пытаться накормить", — сказал Бурмистров.

В случае обнаружения раненого животного или при неадекватном его поведении необходимо звонить по номеру 8(495)777-77-77‬, тогда приедут специалисты и заберут лису в центр передержки. В остальных случаях нужно просто пройти мимо животного.

"Поскольку лисы обитают и в ТиНАО, и на особо охраняемых природных территориях, то они туда и вернутся", — уточнил Бурмистров.

Сейчас на территории Москвы, включая ТиНАО, обитает около 700 лисиц. Конкретно по территории "старой Москвы" подсчет не ведется. За 2017 год на "горячую линию" поступило 144 обращения от граждан по поводу лис, в основном сообщения были из ЗАО, ЮЗАО, ЮАО.

"Действительно, уменьшение прессинга со стороны бродячих собак позволило лисам заходить глубже в город. Наиболее часто лисы в городе селились в подвалах школ, детсадов, больниц — то есть огороженная, тихая территория с наличием пищевых отходов. Причем зачастую люди сами подкармливают лис", — рассказал специалист департамента.

В последнее время лисы, по его словам, "стали полноправными городскими животными, которые неплохо адаптировались к городской среде".