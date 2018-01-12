В России ужесточат ответственность за браконьерство

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ответственность за браконьерство в 2018 году будет ужесточена в два раза, кроме того, охотничьи инспекторы получат полномочия по составлению протоколов о нарушениях, проведению досмотра и изъятию добытой продукции, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"Ответственность за браконьерство в 2018 году вырастет в два раза. Например, максимальный размер вреда, причиненного уничтожением лося, увеличится с 280 тысяч до 560 тысяч рублей", — сказал Донской в интервью " Российской газете ".

По его словам, также предполагается наделить инспекторов, осуществляющих лесной, охотничий и рыбный контроль перекрестными полномочиями. Так, производственным охотничьим инспекторам и общественным инспекторам по охране окружающей среды дадут право составлять протоколы по фактам нарушения законодательства в сфере охотничьего хозяйства.

"Также они смогут доставлять граждан в органы внутренних дел, проводить личный досмотр, досматривать вещи, изымать орудия и продукцию охоты", — сказал Донской.