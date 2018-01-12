Эксперт оценил планы вывезти украинскую военную технику из Крыма

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выразив готовность вернуть на Украину остающуюся в Крыму украинскую военную технику, решает вопрос улучшения экологической ситуации на полуострове, считает редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии. Для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов. По словам президента, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

"Выразив готовность вернуть на Украину остающуюся в Крыму украинскую военную технику, Путин, в первую очередь, решает вопрос улучшения экологической ситуации в Крыму. Украинское вооружение, в основном, находится в таком состоянии, что требует только утилизации и не может быть восстановлено в принципе, а тем более не идет речи о его реальной эксплуатации. Это касается и бронетехники, это же касается военных кораблей и другого украинского военного имущества. Наличие всего этого военного хлама в Крыму негативным образом влияет на экологическую ситуацию", — сказал Коротченко РИА Новости.

Военный эксперт в этой связи провел аналогию с проводящейся очисткой островов арктического архипелага России от накопившегося там за долгие годы металлического мусора. По его мнению, также нужно отметить определенный политический эффект от этого мероприятия.

"Это позволит продемонстрировать стремление России к улучшению отношений с Украиной, закрыть все имущественные претензии, которые могут быть у Киева по поводу украинского вооружения, которое до сих пор находится в Крыму", — заявил Коротченко.

"Бронетехника и другое военное имущество не способно передвигаться, поэтому все это нужно будет отправлять железнодорожными эшелонами. Что касается украинских боевых кораблей и судов обеспечения, то практически все из них лишены хода и потребуют буксировки", — добавил собеседник агентства.

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