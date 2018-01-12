В заповеднике на Камчатке семья рысей устроила ночную "фотосессию"

ВЛАДИВОСТОК, 12 янв – РИА Новости. Семейство рысей – самка с двумя котятами – устроили ночную "фотосессию", попав в объектив фотоловушки в Кроноцком заповеднике на Камчатке, сообщает пресс-служба учреждения.

Численность рысей в Кроноцком заповеднике невысока, порядка 30–40 особей, звери ведут скрытный образ жизни, каждая встреча с ними — большое событие для ученых.

"Во время патрулирования территории мы заметили у устья реки Ольга, впадающей в одноимённую бухту, много следов росомах и лисиц… Мы решили установить фотоловушку на берегу реки, где следов было особенно много. В результате получили не только ночные снимки лисиц и росомах, но и целого семейства рысей", — рассказал старший государственный инспектор нацпарка Сергей Шевелёв.

© Фото : Кроноцкий заповедник Семейство рысей в объективе фотоловушки в Кроноцком заповеднике © Фото : Кроноцкий заповедник Семейство рысей в объективе фотоловушки в Кроноцком заповеднике

В пойме реки рыси, очевидно, охотятся на зайцев. Весной детёныши покинут мать и начнут самостоятельную жизнь, охотиться они уже научились, говорят специалисты.

За 7 лет это четвёртый случай фоторегистрации котят рыси на территории Кроноцкого заповедника. В декабре 2011 года самка привела трёх детёнышей к кордону "Долина гейзеров", где их удалось сфотографировать. Зимой 2013 года семья с двумя котятами попала в объектив фотоловушки на Лазовском участке биосферного резервата. Осенью 2014 года осиротевший рысёнок поселился у кордона "Исток" на берегу Кроноцкого озера, весной 2015 года подросший зверь покинул окрестности кордона.

На сайте нацпарка опубликованы снимки "ночной фотосессии" рысей, а также пробегавшей на том же участке лисы.