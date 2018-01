В заповеднике на Камчатке семья рысей устроила ночную "фотосессию"

Работа фотографа из Новой Зеландии/Великобритании Дэвида Ллойда "Власть матриарха" (The power of the matriarch). Снимок был сделан в кенийском заповеднике Масаи-Мара на закате. Эта самка привела к водопою стадо из десяти слонов.