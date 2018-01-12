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Общество

В заповеднике на Камчатке семья рысей устроила ночную "фотосессию"

09:0612.01.2018
(обновлено: 09:22 12.01.2018)
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© Фото : Кроноцкий заповедникСемейство рысей в объективе фотоловушки в Кроноцком заповедникеСемейство рысей в объективе фотоловушки в Кроноцком заповеднике
© Фото : Кроноцкий заповедник

ВЛАДИВОСТОК, 12 янв – РИА Новости. Семейство рысей – самка с двумя котятами – устроили ночную "фотосессию", попав в объектив фотоловушки в Кроноцком заповеднике на Камчатке, сообщает пресс-служба учреждения.

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© Фото : ФГБУ «Земля леопарда»
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Численность рысей в Кроноцком заповеднике невысока, порядка 30–40 особей, звери ведут скрытный образ жизни, каждая встреча с ними — большое событие для ученых.

"Во время патрулирования территории мы заметили у устья реки Ольга, впадающей в одноимённую бухту, много следов росомах и лисиц… Мы решили установить фотоловушку на берегу реки, где следов было особенно много. В результате получили не только ночные снимки лисиц и росомах, но и целого семейства рысей", — рассказал старший государственный инспектор нацпарка Сергей Шевелёв.

© Фото : Кроноцкий заповедник Семейство рысей в объективе фотоловушки в Кроноцком заповеднике
© Фото : Кроноцкий заповедник
Семейство рысей в объективе фотоловушки в Кроноцком заповеднике

Рысь в Можайском районе Подмосковья
© Фото : природоохранный фонд «Верховье»
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В пойме реки рыси, очевидно, охотятся на зайцев. Весной детёныши покинут мать и начнут самостоятельную жизнь, охотиться они уже научились, говорят специалисты.

За 7 лет это четвёртый случай фоторегистрации котят рыси на территории Кроноцкого заповедника. В декабре 2011 года самка привела трёх детёнышей к кордону "Долина гейзеров", где их удалось сфотографировать. Зимой 2013 года семья с двумя котятами попала в объектив фотоловушки на Лазовском участке биосферного резервата. Осенью 2014 года осиротевший рысёнок поселился у кордона "Исток" на берегу Кроноцкого озера, весной 2015 года подросший зверь покинул окрестности кордона.

На сайте нацпарка опубликованы снимки "ночной фотосессии" рысей, а также пробегавшей на том же участке лисы.

Лучшие снимки дикой природы
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© Фото : Sergey Gorshkov / Wildlife Photographer of the Year 2017
Работа фотографа из России Сергея Горшкова "Сокровище Арктики" (Arctic treasure) в категории "Портреты животных". Снимок песца с добычей был сделан в июне на острове Врангеля.
© Фото : Laurent Ballesta / Wildlife Photographer of the Year 2017Работа фотографа из Франции Лорен Баллеста "Тренировка по плаванию" (Swim gym) в категории "Поведение: Млекопитающие". Снимок тюленей, самки с детенышем, был сделан ранней весной в Восточной Антарктиде.Работа фотографа из Франции Laurent Ballesta Swim gym в категории Поведение: Млекопитающие в финале конкурса Wildlife Photographer of the Year 2017
© Фото : Laurent Ballesta / Wildlife Photographer of the Year 2017
Работа фотографа из Франции Лорен Баллеста "Тренировка по плаванию" (Swim gym) в категории "Поведение: Млекопитающие". Снимок тюленей, самки с детенышем, был сделан ранней весной в Восточной Антарктиде.
© Фото : Tyohar Kastiel / Wildlife Photographer of the Year 2017Работа фотографа из Израиля Тиохара Кастиела "Блистательная подача" (Resplendent delivery) в категории "Поведение: Птицы". Снимок, на котором птица блистательный кетсаль кормит птенцов, был сделан в тропическом лесу рядом с Коста-Рикой.Работа фотографа из Израиля Tyohar Kastiel Resplendent delivery в категории Поведение: Птицы в финале конкурса Wildlife Photographer of the Year 2017
© Фото : Tyohar Kastiel / Wildlife Photographer of the Year 2017
Работа фотографа из Израиля Тиохара Кастиела "Блистательная подача" (Resplendent delivery) в категории "Поведение: Птицы". Снимок, на котором птица блистательный кетсаль кормит птенцов, был сделан в тропическом лесу рядом с Коста-Рикой.
© Фото : Ashleigh Scully / Wildlife Photographer of the Year 2017Работа фотографа из США Эшли Скалли "Медвежьи объятья" (Bear hug) в категории "Молодой фотограф от 11 до 14 лет". Снимок медведицы с детенышем был сделан в заповеднике Лейк-Кларк на юго-западе штата Аляска.Работа фотографа из США Ashleigh Scully Bear hug в категории Молодой фотограф от 11 до 14 лет в финале конкурса Wildlife Photographer of the Year 2017
© Фото : Ashleigh Scully / Wildlife Photographer of the Year 2017
Работа фотографа из США Эшли Скалли "Медвежьи объятья" (Bear hug) в категории "Молодой фотограф от 11 до 14 лет". Снимок медведицы с детенышем был сделан в заповеднике Лейк-Кларк на юго-западе штата Аляска.
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© Фото : David Lloydl / Wildlife Photographer of the Year 2017
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© Фото : Andrey Narchuk / Wildlife Photographer of the Year 2017
Работа фотографа из России Андрея Нарчука "Роман ангелов" (Romance among the angels) в категории "Поведение: Беспозвоночные". Снимок спаривающихся моллюсков был сделан в Охотском море.
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© Фото : Laura Albiac Vilas / Wildlife Photographer of the Year 2017
Работа фотографа из Испании Лауры Албиак Вила "Промелькнувшая рысь" (Glimpse of a lynx) в категории "Молодой фотограф от 11 до 14 лет". Снимок иберийской рыси был сделан в парке "Натураль Сьерра де Андухар" в Южной Испании.
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© Фото : Jack Dykinga / Wildlife Photographer of the Year 2017
Работа фотографа из США Джека Дикинга "Изгиб гигантского цереуса" (Saguaro twist) в категории "Растения и грибы". Снимок этого огромного кактуса был сделан в пустыне Сонора в Аризоне.
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© Фото : Qing Lin / Wildlife Photographer of the Year 2017
Работа фотографа из Китая Кинга Лина "Посвященные в тайну" (The insiders) в категории "Подводный мир". На снимке: рыбки-клоуны - единственные существа, способные жить среди ядовитых щупалец морских актиний.
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© Фото : Klaus Nigge / Wildlife Photographer of the Year 2017
Работа фотографа из Германии Крауса Нигге "Дерзкий орлан" (Bold eagle) в категории "Портреты животных". Снимок этого белоголового орлана был сделан на острове Амакнак. Птица нисколько не боялась людей и воровала у рыбаков остатки улова.
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© Фото : Justin Hofman/Wildlife Photographer of the Year 2017
Работа фотографа из США Джастина Хофмана "Серфер сточных вод" (Sewage surfer) в категории "Одиночное изображение". Снимок морского конька был сделан во время прилива, принесшего много мусора, на рифе возле острова Сумбава в Индонезии.
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© Фото : Steve Winter/Wildlife Photographer of the Year 2017
Работа фотографа из США Стива Уинтера "Спасенный, но плененный" (Saved but caged) в категории "Одиночное изображение". На снимке - суматранский тигренок, спасенный из капкана, в котором он провел четыре дня.
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© Фото : Mats Andersson/ Wildlife Photographer of the Year 2017
Работа фотографа из Швеции Матса Андерссона "Зимняя пауза" (Winter pause) в категории "Черное и белое". Этот снимок был сделан ранним февральским утром в Южной Швеции.
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