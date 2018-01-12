Поселок из "дальневосточных гектаров" в Хабаровском крае появится в мае

ХАБАРОВСК, 12 янв – РИА Новости. Депутаты законодательной думы Хабаровского края приняли в первом чтении законопроект об образовании нового населенного пункта, куда войдут более 600 расположенных рядом "дальневосточных гектаров", полностью закон будет принят в феврале этого года, а в мае вступит в силу, сообщается на сайте краевого правительства в пятницу.

Отмечается, что новый населенный пункт создается недалеко от села Кругликово района имени Лазо. На сегодняшний день участникам программы "дальневосточный гектар" здесь предоставлено 612 участков общей площадью 832,2 гектара. Наделы расположены компактно и составляют единую территорию. Рядом проходят коммуникации, автомобильная и железная дороги.

"Проект закона депутаты приняли в первом чтении… Предполагается, что закон будет принят в феврале этого года. В мае 2018 года он вступит в силу. До этого времени будущие жители должны будут определиться с названием своего села", — говорится в сообщении.

Отмечается, что губернатор региона Вячеслав Шпорт утвердил "дорожную карту" по образованию нового населенного пункта. По предварительным подсчетам, на подведение инфраструктуры к новому поселку из бюджета региона направят более 500 миллионов рублей.

Как сообщают краевые власти, с начала действия программы поступило более 16 тысяч заявок на получение "дальневосточного гектара" в Хабаровском крае. Уже оформлено 7,5 тысячи договоров безвозмездного пользования землей, из них 668 — коллективные.