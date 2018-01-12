Россияне смогут подавать жалобы на товары и услуги через МФЦ

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзору и Минэкономразвития представить предложения по возможности подачи гражданами жалоб на качество оказания услуг на потребительском рынке и качество потребительских товаров через многофункциональные центры (МФЦ).

"Роспотребнадзору (А.Ю. Поповой) и Минэкономразвития России (М.С. Орешкину) совместно с заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации предложения по возможности подачи гражданами жалоб на качество оказания услуг на потребительском рынке и качество потребительских товаров через многофункциональные центры", — говорится в поручении, опубликованном на сайте кабмина.

Срок выполнения поручения — 9 февраля 2018 года.