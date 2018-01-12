МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Минздрав России изучит идею размещения на упаковках алкогольной продукции иллюстраций, предупреждающих о вреде ее чрезмерного употребления, сообщается на сайте телеканала RT.
"Сегодня людей практически не информируют о негативных последствиях потребления спиртного. Лишь на этикетке бутылки написано мелким шрифтом: "Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью". Граждане имеют право знать, к чему может привести употребление такой продукцией, как это может отразиться на их мозге, сердце, печени и других органах. Такие картинки заставят людей как минимум задуматься перед тем, как купить спиртное", — считает Хамзаев.
Директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай сообщил RT, что в ведомстве готовы изучить инициативу.
"Мы рассмотрим это предложение. Проработаем вместе со специалистами, изучим существующий опыт в других государствах, а также соответствующие научные данные", — сказал он.