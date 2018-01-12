МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Минздрав России изучит идею размещения на упаковках алкогольной продукции иллюстраций, предупреждающих о вреде ее чрезмерного употребления, сообщается на сайте телеканала RT.

С этой идеей в Минздрав обратилось руководство федерального проекта "Трезвая Россия". По словам автора обращения, руководителя проекта Султана Хамзаева, помимо текстовой информации на упаковке необходимо разместить иллюстрации, например, фотографии пораженных алкоголем органов.

"Сегодня людей практически не информируют о негативных последствиях потребления спиртного. Лишь на этикетке бутылки написано мелким шрифтом: "Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью". Граждане имеют право знать, к чему может привести употребление такой продукцией, как это может отразиться на их мозге, сердце, печени и других органах. Такие картинки заставят людей как минимум задуматься перед тем, как купить спиртное", — считает Хамзаев.

Директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай сообщил RT, что в ведомстве готовы изучить инициативу.

"Мы рассмотрим это предложение. Проработаем вместе со специалистами, изучим существующий опыт в других государствах, а также соответствующие научные данные", — сказал он.